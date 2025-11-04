Computertrends  »  Vodafone dává na Vánoce dárky za korunu

V rámci vánoční kampaně si můžou všichni zákazníci a zákaznice nadělit pod stromeček hned dva nové telefony, a to díky nabídce 1+1 s možností získat druhé zařízení za symbolickou jednu korunu. Akce 1+1 je přitom bez jakýchkoli závazků, respektive bez nutnosti pořízení tarifu.

V rámci akce 1+1 lze pořídit druhé zařízení za symbolickou korunu, a to například chytré hodinky nebo telefon při nákupu vybrané dvojice. Nabídka je dostupná na vodafone.cz, stejně jako na všech našich prodejnách, a platí pro všechny, bez ohledu na způsob platby či to, zda využívají služby Vodafonu. 

Dalším praktickým benefitem je možnost získat navíc ochranné sklo včetně jeho instalace za 1 Kč a zadní kryt za 1 Kč k vybraným telefonům v rámci nabídky 1+1, pokud si zákazník či zákaznice zvolí tarif ve verzi Extra.

Za pouhou jednu korunu lze například získat chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 při nákupu vlajkového modelu Samsung Galaxy S25 128 GB. Za korunu lze také pořídit telefon Samsung Galaxy A17 5G 128 GB při nákupu smartphonu Samsung Galaxy A56 5G 256 GB. Nabídka 1+1 platí i pro několik modelů Xiaomi.

Sleva na zařízení až 8 000 Kč a trvalé slevy na nové tarify

Vodafone naděluje také výrazné vánoční slevy, a to až 8 000 Kč na zařízení a desítky procent na nové tarify. Například tarif BezLimitu M Extra lze pořídit s trvalou slevou 23 % za 693 Kč měsíčně. 

Součástí tarifu je také sleva na pojištění zařízení, bezplatná výměna rozbitého displeje telefonu od Vodafonu po dobu tří měsíců od nákupu nebo služba OneNumber pro datovou konektivitu v chytrých hodinkách či tabletu.

Jako bonus lze na prodejně získat i malý dárek v podobě stylových vánočních vykrajovátek na cukroví s praktickým receptem.

