Computertrends  »  Vodafone zjednodušil přechod na eSIM

Vodafone zjednodušil přechod na eSIM

Radan Dolejš
Včera

Sdílet

esim vodafone Autor: Vodafone

Nové řešení Vodafonu výrazně usnadňuje přechod z plastové SIM karty na eSIM. Funkce s názvem eSIM Transfer umožňuje zákazníkům převést stávající fyzickou SIM nebo eSIM na jiné zařízení rychle, v řádu minut a bez nutnosti asistence operátora, návštěvy prodejny nebo přihlášení do samoobsluhy.

Samotný proces je navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Zákazník na svém smartphonu vybere možnost přenosu SIM/eSIM a prostřednictvím několika intuitivních kroků převede stávající profil na nové zařízení. 

Odpadá tak nutnost opisování nebo skenování aktivačního kódu, což často komplikovalo a zdržovalo přenos. Celý postup lze provést přímo ve smartphonu, bez nutnosti práce s počítačem nebo dalšími zařízeními.

Mezi hlavní výhody nového řešení patří také vyšší bezpečnost. eSIM je pevně svázána s konkrétním zařízením, nelze ji tedy jednoduše vyjmout a použít jinde, jako je tomu u plastové SIM. 

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

V případě krádeže telefonu to zvyšuje šanci na nalezení a návrat zařízení majiteli. Služba umožňuje mít v jednom zařízení několik eSIM profilů současně, což je praktické například pro kombinaci pracovního a soukromého čísla na jednom telefonu.

Vodafone nabízí možnost získání eSIM jak ve formě papírového voucheru, tak QR kódu v internetové samoobsluze, nebo automaticky stažením do telefonu. Novinka eSIM Transfer je další funkčností navíc, který celý proces ještě zjednodušuje.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Přehled daňových povinností do konce léta

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Screening rakoviny plic čeká změna, lékaři budou hledat i CHOPN

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor:

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ