Vodafone zjednodušil přechod na eSIM

Nové řešení Vodafonu výrazně usnadňuje přechod z plastové SIM karty na eSIM. Funkce s názvem eSIM Transfer umožňuje zákazníkům převést stávající fyzickou SIM nebo eSIM na jiné zařízení rychle, v řádu minut a bez nutnosti asistence operátora, návštěvy prodejny nebo přihlášení do samoobsluhy.
Samotný proces je navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Zákazník na svém smartphonu vybere možnost přenosu SIM/eSIM a prostřednictvím několika intuitivních kroků převede stávající profil na nové zařízení.
Odpadá tak nutnost opisování nebo skenování aktivačního kódu, což často komplikovalo a zdržovalo přenos. Celý postup lze provést přímo ve smartphonu, bez nutnosti práce s počítačem nebo dalšími zařízeními.
Mezi hlavní výhody nového řešení patří také vyšší bezpečnost. eSIM je pevně svázána s konkrétním zařízením, nelze ji tedy jednoduše vyjmout a použít jinde, jako je tomu u plastové SIM.
V případě krádeže telefonu to zvyšuje šanci na nalezení a návrat zařízení majiteli. Služba umožňuje mít v jednom zařízení několik eSIM profilů současně, což je praktické například pro kombinaci pracovního a soukromého čísla na jednom telefonu.
Vodafone nabízí možnost získání eSIM jak ve formě papírového voucheru, tak QR kódu v internetové samoobsluze, nebo automaticky stažením do telefonu. Novinka eSIM Transfer je další funkčností navíc, který celý proces ještě zjednodušuje.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.