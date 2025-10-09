Vyzkoušeli jsme: AI hlasový záznamník Plaud Note

Plaud Note je moderní AI hlasový záznamník, větší bratr již testovaného Plaud Note Pin. V praxi přináší především maximální jednoduchost, rychlost a překvapivě kvalitní výsledky při přepisu mluveného slova.
Na první pohled zaujme minimalistickým designem – zařízení je tenké, malé, působí kvalitně a díky magnetickému uchycení ho lze snadno přichytit k telefonu či klíčům. Po stránce zpracování nemám výhrad, slitinové tělo a kvalitní materiály dávají záznamníku punc prémiového doplňku.
První skvělé překvapení nabízí výdrž baterie, kdy reálných 25–30 hodin nahrávání je pro běžné použití naprosto dostatečných. Nabíjení je řešeno magnetickým USB-C kabelem, a jiný kabel použít nelze, ale ve výsledku je dobíjení rychlé a bez potíží. Integrovaná 64GB paměť znamená, že můžete na jedno zařízení ukládat stovky hodin záznamu a neřešíte vymazávání nebo nutnost dalšího úložiště.
AI filtry pro potlačení šumu oceníte hlavně v kavárně, v autě nebo na rušné schůzce. Záznamy jsou kvalitní, s minimem šumu i při méně ideálních podmínkách. Oceňuji také možnost cloudové zálohy, která je v základu poměrně velkorysá.
Ovládání je extrémně jednoduché, tlačítkem zahájíte nebo ukončíte záznam, přepínačem volíte mezi poznámkami a telefonními hovory. To, co udělá z Plaud Note zajímavý nástroj i pro náročné uživatele, je ale až mobilní aplikace.
Hlavní přidanou hodnotou Plaudu je integrace umělé inteligence. Note využívá nejnovější AI modely pro přepis a sumarizaci zvukového záznamu v desítkách jazyků včetně češtiny. Po nahrání se zvuk automaticky přepíše do textu, v aplikaci lze generovat shrnutí, úkoly nebo myšlenkové mapy. Přepis je překvapivě přesný i u složitějších nebo odborných rozhovorů, rozpoznávání řečníků funguje obstojně.
Používání myšlenkových map na zařízení Note mě opravdu příjemně překvapilo svou jednoduchostí a efektivitou. Stačí zadat hlavní téma a potom už si jen přidáváte poznámky – hlasem nebo textem. AI vše automaticky přepíše, zpracuje a během okamžiku vytvoří vizuální mapu, kde je hlavní myšlenka v centru a k ní se větvemi připojují jednotlivé klíčové body. Navíc je skvělé, že si mapu můžete upravovat podle sebe, přidávat nové větve nebo měnit jejich pořadí, což opravdu pomáhá udržet přehled i u složitějších témat.
Co mě na Plaud Note baví ještě víc, je, jak tahle funkce šetří čas. Místo složitého přepisování a organizace poznámek během brainstormingu nebo plánování si okamžitě vytvoříte jasný a přehledný nástroj, který pak můžete snadno exportovat nebo sdílet s kolegy. Podpora češtiny je samozřejmostí, což práci ještě zjednodušuje.
Celkem dobře funguje i čeština. Pokud máte zkušenosti s jinými AI pomocníky, pak tady určitě nebudete zklamáni z výkonu v češtině, ale nemá cenu si nalhávat, že to je stejně kvalitní jako v angličtině. To je prostě daň za to, že nás je jenom deset milionů.
Sumarizace a generování úkolů jsou užitečné, ale stále mají rezervy – AI občas nerozpozná kontext, zamění jména nebo špatně přiřadí úkoly. Pokročilejší funkce, jako je vlastní formátování výstupů, jsou dostupné až v placeném tarifu.
Cena záznamníku okolo 4 500 Kč odpovídá skutečnému hardwaru i jeho možnostem. Pokročilé cloudové funkce jsou zpoplatněny od cca 170 Kč měsíčně – běžnému uživateli bude stačit základní funkčnost, ale při nutnosti pravidelných shrnutí a automatizovaných analýz se vám investice do předplatného brzy vrátí.
Celkově Plaud Note představuje atraktivní spojení kvalitního hardwaru a uživatelsky přívětivé AI služby. Pokud patříte mezi uživatele, kteří často potřebují rychle zaznamenat myšlenky, schůzky, nebo chcete zautomatizovat proces přepisů, je to výborně zpracované zařízení, které skutečně výrazně zvyšuje efektivitu vaší práce.
