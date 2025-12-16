Computertrends  »  Vyzkoušeli jsme: bezdrátová autonabíječka Epico Ultradrive ED70 Qi2

Vyzkoušeli jsme: bezdrátová autonabíječka Epico Ultradrive ED70 Qi2

Radan Dolejš
Včera

ePICO NABÍJEČKA Autor: Epico

Testovaný produkt Epico Ultradrive ED70 Qi2 je bezdrátová autonabíječka, která dává smysl v každém autě, kde chcete používat držák na mobil s MagSafe, podporou Qi2 a nebo alespoň mají magentické pouzdro s bezdrátovým nabíjením – typicky Apple iPhone nebo třeba Google Pixel 10. Nabíječka na první pohled působí jako prémiový kousek: kombinace kovu a kvalitního plastu, čistý, nenápadný design, který nijak neruší interiér auta. Díky kompaktním rozměrům nepřekáží ve výhledu a nepůsobí jako velký bazmek uprostřed palubky.

Držák se uchycuje do ventilační mřížky a patří k těm povedenějším. Klip je bytelný, dobře drží i na jemnějších lamelách a při běžné jízdě se neviklá, ani neskřípe, po delší jízdě se neuvolní. Pořád ale platí klasická omezení tohoto typu – u kulatých nebo hodně měkkých mřížek může být montáž horší a někomu prostě nevyhovuje mít telefon přímo ve výdechu klimatizace. Paradoxně to ale v létě pomáhá, protože studený vzduch trochu sráží teplotu telefonu i nabíječky.

To hlavní, kvůli čemu tenhle model chcete, je magnetické uchycení ve stylu MagSafe a Qi2. U iPhonů 12 a novějších i u telefonů jako Google Pixel 10 s podporou Qi2 stačí přiblížit telefon k držáku – magnety ho samy přichytí do ideální pozice a okamžitě se spustí nabíjení. V praxi to drží překvapivě jistě, a to i na rozbitých okreskách, bez vyklouzávání nebo pomalého posouvání dolů. Oproti klasickým bezdrátovým podložkám odpadá otravné hledání správné polohy. U telefonů bez integrovaného magnetického kroužku ale s bezdrátovým nabíjením je nutné použít buď MagSafe kompatibilní pouzdro.

Standard Qi2 je znát. Nabíjení je efektivnější a stabilnější než u staršího Qi, výkon kolem 15 W u kompatibilních zařízení stačí na to, aby se telefon i při navigaci, streamování hudby a trvale rozsvíceném displeji spíše dobíjel, než aby baterie padala. Klíčové je jen nešetřit na adaptéru do 12V zásuvky – ideál je USB-C s Power Delivery a rezervou alespoň 20–30 W. S levným šuntem se celá sestava zbytečně brzdí. Držák lze samozřejmě využívat i pro telefony, které nepodporují bezdrátové nabíjení, ale je to spíše polovičaté řešení.

V každodenním provozu vynikne jednoduchost: přijdu k autu, posadím telefon na držák a jedu. Žádné rozevírání kleští, žádné neustálé zapojování a odpojování kabelu. Přetočení telefonu na šířku kvůli mapám nebo zpátky na výšku je otázka vteřiny, kloub je dost tuhý na to, aby se sám nehýbal, ale pořád ovladatelný jednou rukou.

Slabší stránka je, jako u všech podobných řešení, závislost na pouzdře a teplotě. Tlustá gumová pouzdra, vícevrstvé kryty nebo kryty s kovovými prvky dokážou magnet výrazně oslabit a i zpomalit bezdrátové nabíjení. Ideální je tenčí pouzdro s integrovaným magnetickým kroužkem, případně originální MagSafe či Qi2 kryt. V létě za čelním sklem se navíc přidává zahřívání: bezdrátové nabíjení, slunce a teplý interiér umí telefon dost vyhnat v teplotě, takže si může sám snížit nabíjecí výkon nebo nabíjení dočasně vypnout.

Z hlediska kvality zpracování patří Epico dlouhodobě k jistotám na českém trhu. Materiály i dílenské zpracování působí solidně, kloub ani klip nepůsobí levně a kabel s konektory nedělají dojem levného zboží.

Celkově je Epico Ultradrive ED70 Qi2 velmi logická volba pro uživatele moderních telefonů – ať už jde o iPhone s MagSafe, nebo třeba Google Pixel 10 s Qi2 – kteří chtějí v autě co nejjednodušší, ale přitom rychlé a kvalitní řešení. Pokud vám vyhovuje uchycení do mřížky a počítáte s běžnými limity bezdrátového nabíjení, dostanete praktický, spolehlivý držák s nabíječkou, který se v každodenním používání rychle stane samozřejmostí.

 

Radan Dolejš

