Vyzkoušeli jsme: bezdrátová sluchátka s duálním ANC Huawei FreeBuds Pro 5

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 5 vstupují do prodeje dnes, ale měl jsem možnost je testovat několik týdnů předem. Po intenzivním používání v různých prostředích – od pražského metra přes kancelářský open space až po běžecké trasy – lze konstatovat, že jde o technicky propracovaný produkt s několika zajímavými konstrukčními řešeními.
Duální ANC systém: Architektura potlačení hluku
Hlavní technickou inovací je duální systém aktivního potlačení hluku, kde dva samostatné měniče pracují s rozdělením funkcí podle frekvenčního spektra. Nízkofrekvenční měnič se zaměřuje na dunění a vibrace typické pro dopravní prostředky, klimatizační jednotky nebo průmyslové prostory. Vysokofrekvenční měnič je optimalizován pro rychlou neutralizaci ostrých a náhlých zvuků, jako jsou sirény, hlasité rozhovory nebo klapání klávesnice v kanceláři.
K tomuto hardwarovému řešení se přidává AI algoritmus, který upravuje parametry protihlukových vln v reálném čase s frekvencí 400 000 úprav za sekundu. Systém průběžně analyzuje akustické prostředí a dynamicky přizpůsobuje intenzitu i fázový posun protihlukového signálu podle měnících se podmínek. V praxi to znamená, že při přechodu z tiché místnosti do hlučné ulice nebo metra se adaptace provede během zlomku sekundy, aniž by uživatel musel manuálně přepínat režimy.
Huawei uvádí 220procentní zlepšení potlačení hluku oproti předchozí generaci FreeBuds Pro 4. Toto číslo vychází z laboratorních měření v kontrolovaném prostředí s konstantním hlukem 85 dB. V reálném životě sluchátka výrazně utlumila hučení, dunění i vzdálené rozhovory.
Akustický systém a kodek L2HC 4.0
Duální akustický systém kombinuje dynamické měniče s optimalizací pro různé frekvenční pásma. Sluchátka nabízejí kodek L2HC 4.0 (Low Latency High-Definition Codec), což je proprietární řešení Huawei optimalizované pro přenos s minimální latencí a vysokým datovým tokem. Při připojení k zařízením Huawei (telefony, tablety, notebooky s HarmonyOS nebo Windows s Huawei PC Manager) mají poskytovat vyšší kvalitu přenosu než standardní AAC nebo SBC. U zařízení ostatních výrobců se sluchátka automaticky přepnou na AAC (iOS) nebo SBC (Android).
Prostorový 360stupňový zvuk s detekcí pohybu hlavy využívá gyroskop integrovaný ve sluchátkách. Při sledování videa nebo filmu se zvuková scéna dynamicky přizpůsobuje natočení hlavy, což vytváří iluzi pevně umístěných zdrojů zvuku v prostoru, což asi ocení a pozná asi větší audiofil, než jsem já.
Čtyři přednastavené zvukové profily pokrývají základní scénáře: vyvážený profil pro všestranné použití, basový profil pro elektronickou hudbu, hlasový profil optimalizovaný pro podcasty a mluvenou řeč a filmový profil s důrazem na prostorový efekt. Přepínání mezi profily je možné v mobilní aplikaci Huawei AI Life, která je dostupná pro Android i iOS. Její stažení pro Android je nicméně trochu komplikované a vyžaduje stažení dalšího Huawei SW do telefonu.
Funkce Adaptive Volume a její implementace
Adaptive Volume je funkce automatické úpravy hlasitosti médií v reakci na měnící se úroveň okolního hluku. Systém využívá externí mikrofony sluchátek k průběžnému měření akustického prostředí a podle naměřených hodnot upravuje hlasitost v rozsahu přibližně 15 dB. Při testování v reálném provozu – přechod z tiché knihovny (40 dB) na rušnou ulici (75 dB) – se hlasitost upravila během 2 až 3 sekund plynule, bez skokových změn, které by rušily poslech.
Tato funkce je užitečná zejména při pohybu v měnícím se prostředí, například při chůzi městem nebo při přesunu mezi místnostmi s různou akustikou. Eliminuje nutnost manuálního přepínání hlasitosti a udržuje konstantní subjektivní úroveň poslechu. Citlivost úprav lze v aplikaci nastavit ve třech úrovních (nízká, střední, vysoká).
Mikrofonní systém a AI filtrace hlasu
Systém tří mikrofonů je rozdělen na dva externí mikrofony pro snímání okolního prostředí a jeden interní mikrofon pro referenční snímání hlasu uživatele. AI algoritmus analyzuje signály ze všech tří mikrofonů a v reálném čase odděluje hlas uživatele od okolního hluku. Využívá model strojového učení trénovaný na rozsáhlé databázi hlasových vzorků v různých akustických podmínkách.
Ergonomie, hmotnost a materiálové řešení
Sluchátka jsou oproti předchozí generaci FreeBuds Pro 4 o 10 procent menší a o 6 procent lehčí. Hmotnost jednoho sluchátka činí přibližně 5,4 gramu. Ergonomický tvar s oblým profilem a třemi velikostmi silikonových nástavců zajišťuje bezpečné uchycení v uchu i při pohybu.
Pouzdro je oproti předchůdci o 5,5 procenta menší, rozměry činí přibližně 65 × 50 × 25 milimetrů. Povrch pouzdra i sluchátek má matnou úpravu odolnou vůči otiskům prstů. Dostupné barevné varianty jsou bílá, černá, šedá a pískově béžová.
Odolnost IP57 a její praktický význam
Certifikace IP57 znamená úplnou ochranu proti vniknutí prachu (stupeň 5) a ochranu proti ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut (stupeň 7). V praxi to znamená, že sluchátka odolají dešti, potu při sportu, prachu nebo náhodnému pádu do vody.
Konektivita, dual-device připojení a Audio Sharing
Sluchátka podporují Bluetooth 5.3 s profilem A2DP, AVRCP a HFP. Dosah připojení v otevřeném prostoru činí přibližně 10 metrů, v interiéru s překážkami 6 až 8 metrů. Latence při sledování videa je nízká, synchronizace obrazu a zvuku je bez patrného zpoždění.
Funkce dual-device umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně, například k telefonu a notebooku. Přepínání mezi zařízeními je automatické podle toho, které zařízení přehrává obsah. Při testování trvalo přepnutí z telefonu na notebook 2 až 3 sekundy a bylo povětšinou spolehlivé.
Audio Sharing je funkce umožňující sdílení zvuku z jednoho zdroje (telefon, tablet) se dvěma páry sluchátek Huawei současně. Jde o proprietární řešení fungující pouze v rámci ekosystému Huawei, není kompatibilní se sluchátky jiných výrobců. Praktické využití je například při společném sledování filmu nebo poslechu hudby ve dvojici.
Výdrž baterie a nabíjení
Kapacita baterie v jednom sluchátku činí 55 mAh, pouzdro má baterii 510 mAh. Při testování s aktivním ANC a hlasitostí 60 procent dosahovala výdrž přibližně 7 hodin nepřetržitého poslechu hudby. Pouzdro poskytlo další tři úplná nabití, celková výdrž tedy činí přibližně 28 hodin. Při vypnutém ANC se výdrž prodloužila na přibližně 9 hodin na jedno nabití.
Rychlé nabíjení funguje spolehlivě – 10 minut v pouzdře zajistí přibližně 60 minut poslechu. Úplné nabití sluchátek v pouzdře trvá 40 minut, nabití prázdného pouzdra pomocí USB-C kabelu trvá přibližně 90 minut. Pouzdro podporuje také bezdrátové nabíjení standardem Qi.
Cena, dostupnost a konkurenční kontext
Huawei FreeBuds Pro 5 jsou dostupné od 26. února 2026 na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejce Alza za doporučenou cenu 4 999 Kč. Do 5. dubna 2026 je možné využít 10procentní slevu, finální cena tedy činí 4 499 Kč.
