Vyzkoušeli jsme: bezdrátovou trackballovou myš Logitech Ergo M575S

„Odjakživa“ jsem kromě klávesnice používal k ovládání počítače myš. Postupně s přechodem na notebooky, se z myši občas stal touchpad, někdy kombinovaný s trackpoitem. Ale myš je stále základ třeba u pracovního počítače v redakci, nebo i laptopu při komplikovanějších úkolech než psaní článku.
Jenže s rozvojem práce na remote se člověk často dostal do míst, kde nebylo dost prostoru na práci s myší, přestože práce s ní je komfortnější než s touchpadem. Co s tím?
Myš s trackballem. Je to myš, a přitom nepotřebuje tolik místa na pracovní ploše. Výběr padl na Logitech Ergo M575S – bezdrátovou myš typu trackball, která používá velký kuličkový ovladač ovládaný palcem pro přesné a plynulé posouvání kurzoru, aniž by bylo potřeba pohybovat celou rukou nebo myší po podložce. Kromě těchto výhod tento způsob ovládání může snížit námahu a zatížení zápěstí a předloktí, což přispívá k ergonomičtějšímu používání zejména při dlouhé práci.
Jenže úleva není znát hned, přeci jen když 30 let čarujete s myší, máte svaly navyklé na určité pohyby a naučit je něco nového je nejen těžké, ale zpočátku i poměrně nekomfortní. Ale během pár dní se to podá.
Myš má optický snímač s rozlišením až 2000 DPI, který podporuje nastavení rychlosti kurzoru podle potřeb uživatele. K dispozici je pět tlačítek, z nichž tři lze přizpůsobit podle vlastních preferencí – například funkce zpět/vpřed nebo prostřední tlačítko rolovacího kolečka.
Připojení je zajištěno buď bezdrátově přes USB-A přijímač Logi Bolt, nebo přes Bluetooth Low Energy, přičemž dosah signálu dosahuje až 10 metrů. Napájení obstarává jedna baterie AA, která podle výrobce vydrží až 18 měsíců provozu, přičemž její výměna není složitá.
Tvar a velikost myši jsou uzpůsobené pravákům, přičemž ergonomický design podporuje přirozenou pozici ruky a předloktí. Myš váží přibližně 145 gramů, má rozměry 134 × 100 × 48 mm a její povrch je matně šedý.
Ergo M575S je kompatibilní s operačními systémy Windows 10, 11, macOS 12+, Linux, ChromeOS, iPadOS 15+ a Android 12+, což umožňuje používat ji na široké škále zařízení. Součástí balení je samotná myš, USB přijímač Logi Bolt a baterie AA.
Výhodou trackballových myší, jako je Ergo M575S, je také jejich nezávislost na povrchu – myš funguje stejně spolehlivě na nerovném nebo hladkém podkladě bez potřeby klasické podložky.
Celkově lze Ergo M575S popsat jako zařízení s přímým ovládáním palcem, jednoduchým připojením a nastavitelnými funkcemi vhodnými pro uživatele hledající ergonomické řešení bez velkých pohybů rukou. Za mne veliká spokojenost.
