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Vyzkoušeli jsme: bluetooth adaptér Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro

Radan Dolejš
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Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro Autor: Sandberg
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Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro jsem využíval primárně jako bluetooth přijímač napojený na autorádio ve starším voze bez vlastní bluetooth konektivity. Jde o drobný obousměrný adaptér s 3,5mm jackem, barevným TFT displejem 0,96 palce a podporou až dvou současně připojených zařízení, který lze nastavit buď jako vysílač (Tx), nebo jako přijímač (Rx).

Baterie s kapacitou 250 miliampérhodin vydří v klidu celý den provozu, nabíjení přes USB-C trvá přibližně dvě hodiny. Cena zařízení se pohybuje kolem 949 korun.

Praktické využití

Obousměrná konstrukce dělá z adaptéru řešení přesně pro situace, kdy je potřeba bezdrátově přippjit staršího zařízení, které bluetooth nepodporuje. V mém případě šlo o přenos rozhlasových stanic a streamované hudby nebo podcastů ze smartphonu do autorádia bez vlastní bluetooth jednotky při současném nabíjení smartphonu, kdy USB-C konektor obsadil právě nabíjecí kabel.

Režim vysílače pak najde uplatnění v opačném scénáři – u staršího rádia nebo televizoru bez Bluetooth lze zvuk přenést do bezdrátových sluchátek, nebo třeba v letadle při společném sledování filmu ze sdílené obrazovky.

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Počáteční spárování s telefonem proběhlo bez komplikací – zařízení se v nabídce bluetooth objevilo ihned a propojení netrvalo déle než několik vteřin. Při běžném provozu, kdy přijímač zůstává trvale zapojený v autě a telefon se k němu připojuje opakovaně, funguje obnovení spojení po vypnutí a zapnutí přijímače automaticky a bez nutnosti nového párování.

Protože jsem adaptér používal výhradně pro přenos zvuku do autorádia bez obrazové složky, latenci jsem při poslechu hudby či podcastů nijak nevnímal. Zpoždění signálu se v praxi projevuje především při aplikacích vyžadujících přesnou časovou synchronizaci, jako je hraní na elektronický nástroj v reálném čase. U sledování videa s odděleným zvukovým výstupem přes sluchátka připojená v režimu přijímače zůstává zpoždění nepostřehnutelné a neovlivňuje synchronizaci obrazu se zvukem.

Stabilita připojení dvou zařízení současně

Souběžné párování dvou bluetooth sluchátek k jednomu zdroji zvuku funguje u produktové řady Sandberg bezproblémově, bez výpadků během sledování společného obsahu dvěma uživateli, a samotné připojení druhého zařízení je stejně jednoduché jako prvotní párování.

Adaptér pracuje s kodeky SBC a AAC, nenabízí ale podporu modernějších kodeků jako aptX, což může pro některé audiofily být limitujícím faktorem, ale v hlučném autě si toho ani nevšimnete, u kvalitnějších reprosoustav nebo sluchátek by ale mohl hrát roli.

Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro jako přijímač pro autorádio fungoval spolehlivě – párování proběhlo rychle, opětovné připojení po vypnutí a zapnutí je automatické a při čistě zvukovém přenosu bez obrazové složky nebyla latence postřehnutelná.

Zpoždění signálu se stává problémem především u aplikací vyžadujících přesnou časovou synchronizaci, jako je hraní na elektronický nástroj, zatímco pro poslech hudby nebo sledování videa s odděleným zvukovým výstupem zůstává bez vlivu na uživatelský komfort.

Díky obousměrnému provozu jde o praktické řešení pro dovybavení starších zařízení bezdrátovým přenosem zvuku v obou směrech.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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