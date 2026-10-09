Vyzkoušeli jsme: bluetooth adaptér Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro

Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro jsem využíval primárně jako bluetooth přijímač napojený na autorádio ve starším voze bez vlastní bluetooth konektivity. Jde o drobný obousměrný adaptér s 3,5mm jackem, barevným TFT displejem 0,96 palce a podporou až dvou současně připojených zařízení, který lze nastavit buď jako vysílač (Tx), nebo jako přijímač (Rx).
Baterie s kapacitou 250 miliampérhodin vydří v klidu celý den provozu, nabíjení přes USB-C trvá přibližně dvě hodiny. Cena zařízení se pohybuje kolem 949 korun.
Praktické využití
Obousměrná konstrukce dělá z adaptéru řešení přesně pro situace, kdy je potřeba bezdrátově přippjit staršího zařízení, které bluetooth nepodporuje. V mém případě šlo o přenos rozhlasových stanic a streamované hudby nebo podcastů ze smartphonu do autorádia bez vlastní bluetooth jednotky při současném nabíjení smartphonu, kdy USB-C konektor obsadil právě nabíjecí kabel.
Režim vysílače pak najde uplatnění v opačném scénáři – u staršího rádia nebo televizoru bez Bluetooth lze zvuk přenést do bezdrátových sluchátek, nebo třeba v letadle při společném sledování filmu ze sdílené obrazovky.
Počáteční spárování s telefonem proběhlo bez komplikací – zařízení se v nabídce bluetooth objevilo ihned a propojení netrvalo déle než několik vteřin. Při běžném provozu, kdy přijímač zůstává trvale zapojený v autě a telefon se k němu připojuje opakovaně, funguje obnovení spojení po vypnutí a zapnutí přijímače automaticky a bez nutnosti nového párování.
Protože jsem adaptér používal výhradně pro přenos zvuku do autorádia bez obrazové složky, latenci jsem při poslechu hudby či podcastů nijak nevnímal. Zpoždění signálu se v praxi projevuje především při aplikacích vyžadujících přesnou časovou synchronizaci, jako je hraní na elektronický nástroj v reálném čase. U sledování videa s odděleným zvukovým výstupem přes sluchátka připojená v režimu přijímače zůstává zpoždění nepostřehnutelné a neovlivňuje synchronizaci obrazu se zvukem.
Stabilita připojení dvou zařízení současně
Souběžné párování dvou bluetooth sluchátek k jednomu zdroji zvuku funguje u produktové řady Sandberg bezproblémově, bez výpadků během sledování společného obsahu dvěma uživateli, a samotné připojení druhého zařízení je stejně jednoduché jako prvotní párování.
Adaptér pracuje s kodeky SBC a AAC, nenabízí ale podporu modernějších kodeků jako aptX, což může pro některé audiofily být limitujícím faktorem, ale v hlučném autě si toho ani nevšimnete, u kvalitnějších reprosoustav nebo sluchátek by ale mohl hrát roli.
Sandberg BT Audio Link 2in1 TxRx Pro jako přijímač pro autorádio fungoval spolehlivě – párování proběhlo rychle, opětovné připojení po vypnutí a zapnutí je automatické a při čistě zvukovém přenosu bez obrazové složky nebyla latence postřehnutelná.
Zpoždění signálu se stává problémem především u aplikací vyžadujících přesnou časovou synchronizaci, jako je hraní na elektronický nástroj, zatímco pro poslech hudby nebo sledování videa s odděleným zvukovým výstupem zůstává bez vlivu na uživatelský komfort.
Díky obousměrnému provozu jde o praktické řešení pro dovybavení starších zařízení bezdrátovým přenosem zvuku v obou směrech.
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