Computertrends  »  Vyzkoušeli jsme: chytré brýle TCL RayNeo Air 3s

Vyzkoušeli jsme: chytré brýle TCL RayNeo Air 3s

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

TCL RayNeo Air 3s Autor: TCL

TCL RayNeo Air 3s jsou chytré brýle, které mohou zaujmout cenovkou kolem deseti tisíc korun. Označení chytré je ale třeba brát s rezervou: nejsou plnohodnotným řešením pro rozšířenou realitu (AR). 

Jejich primární funkcí je virtuální projekce obsahu, tedy zrcadlení obrazu z připojeného zařízení do zorného pole uživatele. Po připojení přes USB-C kabel se vám před očima objeví virtuální obrazovka o velikosti až 201 palců ve vzdálenosti šesti metrů, s rozlišením 1080p na každé oko a obnovovací frekvencí až 120 Hz. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Tento princip je ideální pro soukromé sledování filmů, hraní her nebo rozšíření pracovní plochy na cestách, ale postrádá pokročilé AR prvky jako real-time overlay nebo automatický překlad. Zobrazují přesně to, co zařízené připojené k brýlím, tedy zpravidla mobilní telefon, ale i laptop nebo třeba herní konzola.

Při testování se brýle ukázaly jako velmi pohodlné pro dlouhodobé nošení díky minimální hmotnosti pouhých 76 gramů. Nepociťujete tlak na nos ani po několika hodinách používání. Pokud máte vadu zraku, obraz v v TLC Neo tím bude poměrně dotčen. Naštěstí je tu kompatibilita s dioptrickými skly, která  umožňuje snadné přizpůsobení i uživatelům s brýlemi, a design je diskrétní. 

Kvalita obrazu zajištěná Micro-OLED panely je na vysoké úrovni – ostrý detail, dobrý kontrast a dostatečný jas i v osvětlené místnosti. Zvukový systém od Bang & Olufsen přináší prémiový zážitek s prostorovými efekty, které výrazně umocňují sledování filmů. Streamování Netflixu z mobilu na vlaku se mění v soukromé kino.

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds Přečtěte si také:

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Výdrž je teoreticky neomezená díky absenci interní baterie. Praktickou komplikací je však nutnost pevného USB-C kabelového propojení se zdrojem. Absence bezdrátové podpory omezuje volnost pohybu a vyžaduje neustálou správu kabelu, což může být nepříjemné. V klidném prostředí, jako je letadlo nebo vlak, to není problém, ale pro ty, kdo očekávají plnou mobilitu, to může být rozhodující nevýhoda.

Celkově jsou TCL RayNeo Air 3s praktickým řešením pro uživatele hledající soukromý velký displej bez složitostí AR technologie. Nabízejí dobrý poměr ceny a kvality, ale s přihlédnutím k jejich omezením – kabelového připojení.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Dále u nás najdete

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ