Vyzkoušeli jsme: chytré brýle TCL RayNeo Air 3s

TCL RayNeo Air 3s jsou chytré brýle, které mohou zaujmout cenovkou kolem deseti tisíc korun. Označení chytré je ale třeba brát s rezervou: nejsou plnohodnotným řešením pro rozšířenou realitu (AR).
Jejich primární funkcí je virtuální projekce obsahu, tedy zrcadlení obrazu z připojeného zařízení do zorného pole uživatele. Po připojení přes USB-C kabel se vám před očima objeví virtuální obrazovka o velikosti až 201 palců ve vzdálenosti šesti metrů, s rozlišením 1080p na každé oko a obnovovací frekvencí až 120 Hz.
Tento princip je ideální pro soukromé sledování filmů, hraní her nebo rozšíření pracovní plochy na cestách, ale postrádá pokročilé AR prvky jako real-time overlay nebo automatický překlad. Zobrazují přesně to, co zařízené připojené k brýlím, tedy zpravidla mobilní telefon, ale i laptop nebo třeba herní konzola.
Při testování se brýle ukázaly jako velmi pohodlné pro dlouhodobé nošení díky minimální hmotnosti pouhých 76 gramů. Nepociťujete tlak na nos ani po několika hodinách používání. Pokud máte vadu zraku, obraz v v TLC Neo tím bude poměrně dotčen. Naštěstí je tu kompatibilita s dioptrickými skly, která umožňuje snadné přizpůsobení i uživatelům s brýlemi, a design je diskrétní.
Kvalita obrazu zajištěná Micro-OLED panely je na vysoké úrovni – ostrý detail, dobrý kontrast a dostatečný jas i v osvětlené místnosti. Zvukový systém od Bang & Olufsen přináší prémiový zážitek s prostorovými efekty, které výrazně umocňují sledování filmů. Streamování Netflixu z mobilu na vlaku se mění v soukromé kino.
Výdrž je teoreticky neomezená díky absenci interní baterie. Praktickou komplikací je však nutnost pevného USB-C kabelového propojení se zdrojem. Absence bezdrátové podpory omezuje volnost pohybu a vyžaduje neustálou správu kabelu, což může být nepříjemné. V klidném prostředí, jako je letadlo nebo vlak, to není problém, ale pro ty, kdo očekávají plnou mobilitu, to může být rozhodující nevýhoda.
Celkově jsou TCL RayNeo Air 3s praktickým řešením pro uživatele hledající soukromý velký displej bez složitostí AR technologie. Nabízejí dobrý poměr ceny a kvality, ale s přihlédnutím k jejich omezením – kabelového připojení.
