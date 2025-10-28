Vyzkoušeli jsme: Google Pixel Watch 4

Testované smartwatch jsou aktuálně nejpokročilejší chytré hodinky značky Google a dostupné jsou ve dvou velikostech – 41 a 45 mm. K dispozici jsem měl menší model, který je ideální spíš pro ženy nebo uživatele s menším zápěstím nebo ty, kteří preferují subtilnější a méně nápadný design.
Tělo je z recyklovaného hliníku s matnou povrchovou úpravou; působí kompaktně, je příjemné na dotek a v kombinaci se zaobleným sklem Gorilla Glass 5 dobře odolává možným poškozením při každodenním nošení. Pásek je z hypoalergenního fluoroelastomeru, dobře sedí a nezpůsobuje podráždění ani při sportu.
AMOLED displej typu Actua 360 u menší varianty mě překvapil věrností barev i v exteriéru; 3000 nitů maximálního jasu patří k tomu nejlepšímu na trhu. Displej působí ostře i při rychlém pohybu, odezva na dotyk je okamžitá. Funkce always-on s sebou přináší logický dopad na výdrž, hodinky vydrží zhruba kolem 30 hodin na jedno nabití, v závislosti na intenzitě používání.
Pixel Watch 4 využívají Wear OS 6, který přináší několik užitečných vychytávek. Největší posun v praxi znamená nový Google Gemini asistent. Hodinky se nesnaží být „druhou náhradou“ telefonu, ale slouží jako prodloužená ruka Google ekosystému včetně rychlého potvrzení notifikací, odpovědí na zprávy nebo ovládání chytré domácnosti.
Hardware v podobě Snapdragon W5 Gen 2, 2 GB RAM a 32GB úložiště naprosto stačí na všechny běžné úlohy, systém je svižný a ani při paralelním běhu více aplikací jsem nezaznamenal „zadýchanost“. Rychlé nabíjení je vzhledem k nutnosti nabíjet hodinky prakticky každý den nenahraditelné – tady se to zvládne na 50 % za 15 minut. Bohužel je k tomu potřeba speciální kolébka, nejdou nabíjet jen přes samotné USB-C.
Z hlediska měření zdraví a fitnesu používá Google svoji osvědčenou kombinaci optického senzoru tepu, EKG, SpO2, barometru, akcelerometru, teplotního i nové generace EDA pro měření stresu. Výsledek byl konzistentní a data odpovídala specializovaným sporttesterům – jak v terénu, tak v interiéru. Dvoufrekvenční GPS pak oceňuji zejména při běhu v zástavbě. Měřené hodnoty aktivity přehledně sumarizuje aplikace Fitbit, která jde hlouběji než běžné Google Fit, ačkoli občas trvá synchronizace s telefonem o něco déle.
Drobné výhrady mám k výdrži při extrémním zatížení a malému uživatelskému přizpůsobení vzhledu ciferníku – volby jsou omezené na Google styl a třetích stran je zatím málo. Pro uživatele Androidu (zejména Google Pixel telefonů) však nabízí jeden z nejlepších zážitků na trhu, včetně integrace automatické detekce pádu či přítomnosti (pro bezpečné odemykání zařízení) přes UWB.
V souhrnu se Pixel Watch 4 v menší 41 mm variantě prezentují jako stylové, lehké a překvapivě odolné chytré hodinky. Základ úspěchu tvoří hardwarová spolehlivost, plynulý chod systému a špičkové zdravotní funkce. Díky propojení s Google AI i chytrými službami fungují bez zbytečných kompromisů, i když stále chybí větší otevřenost vůči ne-google službám nebo platformám.
