Vyzkoušeli jsme: obří televizi TCL 85C6K

Testovaná televize je jedním z největších modelů televizí na trhu, jehož úhlopříčka 85 palců (215 cm) doslova dominuje každému prostoru, kde je umístěn.
Obrovské provedení přináší do domácnosti skutečný zážitek podobný kinoplátnu. Pokud někdo hledá na českém trhu velkou televizi se silným technickým vybavením za rozumnou cenu, TCL 85C6K je model, kterým je vhodné se zabývat. Ovšem má to i své stinné stránky, zcela určitě nebudete schopni takovou televizi doma naistalovat sami, a dost možná si ji ani vlastně domů neodvezete a budete muset zvolit přepravní firmu. Pokud bydlíte ve vyšším patře, je také nutné ověřit, zdali se vám televize v krabici (nebo alespoň bez krabice) vejde do výtahu.
A také počítejte s tím, že i doma zabere spoustu místa. Není to žádný drobek, je opravdu obrovská. Samotná konstrukce televize je sice štíhlá a elegantní, ale bez podstavce měří na výšku necelých 109 cm a přes 189 cm na šířku, váží více než 33 kg. Pro zájemce o zavěšení je k dispozici VESA standard 600×400 mm.
Ale zase za to získáte opravdu pěkný vizuální požitek.
Díky pokročilé technologii Mini LED společně s QLED televizí přináší TCL detailní obraz s živými barvami a podstatně lepším kontrastem než běžné LCD. Vzhledem k využití až 420 stmívacích zón rozsvěcuje obrazovka scénu velmi přesně a černá zde není jen tmavě šedá, ale skutečně černá, což je pro sledování filmů a seriálů zásadní vlastnost. Matná povrchová úprava displeje minimalizuje nechtěné odlesky a zvyšuje komfort sledování i ve světlých místnostech.
Plynulost pohybu je na vysoké úrovni. Obnovovací frekvence 144 Hz a technologie Motion Clarity Pro odvádí skvělou práci s rychlými změnami obrazu, ať už jde o sportovní přenos, akční film nebo hraní videoher. Pro hráče je k dispozici Game Master režim i podpora AMD FreeSync Premium Pro a VRR, což pomáhá eliminovat trhání obrazu a zpoždění.
Operační systém Google TV, který je na TCL 85C6K použitý, zajišťuje svižné a intuitivní ovládání. Ovladač s přímými tlačítky na populární streamovací aplikace, jako jsou Netflix nebo YouTube, umožňuje rychlý přístup k obsahu. Menu reaguje bez prodlev, přechody mezi aplikacemi jsou plynulé, což u některých značek televizí se stejným operačním systémem nebývá úplně samozřejmé. Navíc je podporováno i hlasové ovládání prostřednictvím Google či Amazon Alexy, a nechybí ani integrace s Chromecastem a Apple AirPlay pro snadné přehrávání obsahu z mobilních zařízení.
Zvuková výbava zahrnuje 2.1kanálový systém s výkonem 40 wattů a integrovaným subwooferem. Tento setup poskytuje dostatečně bohatý a hlasitý zvuk, který pro běžné domácí použití postačuje. Pro náročnější posluchače lze samozřejmě doplnit audio systém externě, ale interní reproduktory odvádějí solidní práci hlavně při sledování filmů a seriálů.
Z hlediska konektivity je televize vybavena čtyřmi HDMI 2.1 porty, které nabízejí plnou podporu moderních video standardů včetně 4K při 120 Hz a HDR. To je ideální pro propojení s herními konzolemi nové generace i dalšími multimediálními zařízeními. Dále nabízí USB port, ethernetové připojení, Wi-Fi a Bluetooth, což zajišťuje širokou možnost rozšíření a připojení příslušenství.
Aktuální ceny se pohybují kolem 45 000 Kč, což je vzhledem k takto velikému formátu a technologickému vybavení velmi konkurenceschopná částka. Za tuto cenu nabízí TCL 85C6K špičkový obraz, velmi rychlé a pohodlné ovládání a solidní zvukový výstup.
