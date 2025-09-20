Vyzkoušeli jsme: skládací smartphone Honor Magic V5

Smartphone Honor Magic V5 je vlajková loď, která v sobě míchá špičkový design, výkon a každodenní praktičnost. Když ho složíte, má jen 8,8 mm tloušťky, což je opravdu tenké (v některých variantách dokonce nejtenčí) , a po rozložení se roztáhne na skoro 8palcový displej. Váha mobilu je kolem 220 gramů, tělo je sestavené z kovového rámečku, skleněných zad a pevného pantu, který je testován na statisíce otevírání, v otevřeném stavu dokonce udrží několikakilogramovou činku.
Co se týče odolnosti, má IP59, takže prach a voda mu nedělají starosti, což je u skládacích telefonů pořád něco extra. Displej je jeden z těch hlavních důvodů, proč byste si ho měli pořídit.
Uvnitř je 7,95palcový LTPO OLED s rozlišením 2 352 × 2 172 pixelů, 120Hz frekvencí a jasem až 5 000 nitů – to znamená, že ho uvidíte perfektně i na slunci. Venkovní 6,43palcový AMOLED je taky na vysoké úrovni, má 120 Hz a umožňuje vám dělat většinu věcí, aniž byste museli telefon pokaždé rozkládat. Oba displeje fungují se stylusem, což je super pro ty, kdo rádi kreslí, dělají si ruční poznámky nebo třeba upravují grafiku.
V otevřeném stavu je na Honoru multitasking hračka – můžete mít vedle sebe dvě nebo i tři appky najednou, a díky rychlé odezvě a vysokému jasu je to ideální na prohlížení dokumentů, psaní e-mailů, úpravu fotek nebo streamování videí. Je to mnohem pohodlnější než na obyčejném telefonu. Když ho složíte, sedí v ruce, je užší a tenčí, takže se s ním snadno manipuluje.
Honor Magic V5 běží na Snapdragonu 8 Elite (3 nm), má 16 GB RAM a až 1 TB úložiště – u nás se běžně prodává verze s 512 GB. Podporuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a dualSIM, takže jste připraveni na všechno. Systém je Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0, kde hraje prim umělá inteligence.
Integrovaný Google Gemini vám pomáhá s rychlými shrnutími textů, inteligentními odpověďmi, zpracováním příkazů nebo třeba sdílením dat mezi appkami – a to všechno hlasově nebo textově. AI se navíc učí vašim návykům, optimalizuje systém, šetří baterii a paměť v pozadí, takže telefon běží jako hodinky.
U fotoaparátu je AI ještě důležitější – je to jako mít osobního asistenta pro focení. Zadní setup má tři čočky: hlavní 50Mpx Sony IMX906 s OIS a světelností f/1.6, 64Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem a 50Mpx ultraširoký. Všechno to řídí pokročilá AI, která v reálném čase analyzuje scénu, rozpoznává objekty, lidi, a podle toho upravuje kontrast, redukuje šum nebo zlepšuje dynamický rozsah.
Režimy jako noční focení, portréty (třeba ten fancy Harcourt Portrait), HDR nebo AI vylepšení portrétů dělají z fotek něco, co se rovná top vlajkovkám. Barvy jsou přirozené, detaily ostré. Přední 20Mpx kamera zvládá 4K video a má své AI efekty, takže selfíčka nebo videohovory vypadají skvěle.
Baterie je další věc, která mě fakt překvapila. Má křemíkovo-uhlíkovou konstrukci s kapacitou 5 820 mAh (v některých regionech až 6 100 mAh). Při normálním, ale intenzivním používání – jako kombinace obou displejů, appky, focení – vydrží klidně celý den. Pokud jste šetřivější, tak i víc než den a půl. Nabíjení je rychlé: 66 W drátově, 50 W bezdrátově. A AI optimalizátor se stará o to, aby energie vydržela i při náročných věcech, jako je multitasking nebo dlouhé natáčení videí.
Co se mi na tom líbí nejvíc, je ta flexibilita. V jednu chvíli držíte kompaktní mobil na rychlé odpovědi zpráv nebo videohovory, v druhou máte tablet na psaní, úpravy, čtení knih nebo hraní her. Venkovní displej je tak dostatečný, že často ani nemusíte telefon otevírat. Není to vůbec špatný kousek hardwaru doprovázený pěknou softwarovou výbavou.
