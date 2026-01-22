Vyzkoušeli jsme: sluchátka Huawei FreeClip 2

Jde o druhou generaci modelu bezdrátových sluchátek s charakteristickým C-bridge designem, který se vyznačuje absencí klasického in-ear uzavření. Jsou to tedy malá sluchátka do uší, ale neucpou vám zvukovod.
Námi testovaná varianta má modrou barvu a od černé a bílé se odlišuje texturou nabíjecího pouzdra, která připomíná džínovinu. Modré sluchátka a atypický design občas vyloudí podivné pohledy od kolemjdoucích a známí se nebojí zeptat, cože jsem si to pořídil za nový šperk. Modrá je prostě dobrá.
A k tomu je nutné zdůraznit, že otevřená konstrukce nezamkne nositele do světa hudby a neumožní mu maximální izolaci. Stále tedy slyčíte, co se kolem vás děje, jestli na vás někdo mluví nebo jestli zrovna na vás nezvoní rozjetá tramvaj, které se právě snažíte bez rozmyslu vstoupit do cesty.
Každé sluchátko váží 5,1 gramu, což je pokles z 5,6 gramu u předchůdce. Na papíru impozantní, ale v praxi to nepoznáte. Konstrukce sluchátka kombinuje tekutý silikon s tvarově paměťovou slitinou. Comfort Bean, část zasahující do ucha, vychází z analýzy více než 10 000 vzorků lidských uší. Nabíjecí pouzdro je o 11 procent menší než u první generace a má čtvercový tvar. Trochu hlavolam je vložit sluchátka zpátky do pouzdra, zejména, když si při jejich prvním vyjmutí nedáte pozor, jak jsou tam vložené. Ale na po několika pokusech na to přijdete, a pak už vám přijde normální.
C-bridge sluchátka prošel úpravami směrem k vyšší elasticitě. Výrobce uvádí 25procentní zvýšení měkkosti oproti předchozí generaci. Tvarově paměťová slitina reaguje na teplotu těla a přizpůsobuje se tvaru ucha. Akustická koule dosahuje 95procentní prostorové efektivnosti, což umožňuje umístit duální membránový měnič o průměru 10,8 milimetru do kompaktního objemu. Konstrukce prošla testy ohybu C-bridge na 25 000 cyklů. Sluchátka jsou kompatibilní s brýlemi, protože nepřijdou vůbec do styku s nožičkami. Nosí se prostě velmi pohodlně.
Zvuk a adaptivní funkce
Duální membránový měnič představuje hlavní změnu oproti předchůdci. Výrobce deklaruje zdvojnásobení hlasitosti a výkonu v basových frekvencích. NPU procesor nabízí desetinásobný výpočetní výkon oproti předchozí generaci a pohání adaptivní funkce.
Adaptivní hlasitost reaguje na okolní hluk a automaticky upravuje úroveň zvuku. V hlučném prostředí se hlasitost zvyšuje, v tichém klesá. Měla by jít aktivovat v položce experimentální funkce v ovládací aplikaci AI Life, ale nepovedlo se mi to. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá. Chytré zvýraznění hlasu detekuje typ obsahu a posiluje vokální frekvence, což se uplatňuje při poslechu audioknih nebo podcastů.
Prostorový zvuk funguje ve třech režimech: sledování pohybu hlavy, fixní pozice nebo vypnuto. Kodek L2HC zajišťuje HD audio přenos při připojení ke kompatibilním zařízením.
Systém hovorů využívá tři mikrofony v kombinaci s VPU a DNN algoritmy k potlačení okolního hluku. Zpětný zvukový systém má minimalizovat únik zvuku a zajistit soukromí během telefonování.
Ovládání zahrnuje posuvné gesto na Comfort Bean pro regulaci hlasitosti, což je novinka oproti předchůdci. Poklepání na akustické kouli, C-bridge nebo Comfort Bean spouští přehrávání, pauzu nebo přepnutí skladby. Pohyb hlavy přijímá nebo odmítá hovory. Automatické rozpoznání levého a pravého sluchátka umožňuje vyměnit sluchátka mezi ušima bez nutnosti kontrolovat označení.
Baterie a odolnost
Baterie sluchátek má kapacitu 60 mAh, pouzdro 537 mAh. Výdrž na jedno nabití činí 9 hodin, s pouzdrem celkem 38 hodin. Oproti předchůdci s 8 a 36 hodinami jde o mírný nárůst. Rychlé nabíjení poskytuje 3 hodiny poslechu po 10 minutách nabíjení. Pouzdro podporuje kabelové i bezdrátové nabíjení.
Certifikace IP57 platí pro sluchátka a znamená ochranu proti prachu a ponoření do jednoho metru vody na 30 minut. Oproti IP54 u předchůdce jde o zlepšení odolnosti proti vodě, plavat s nimi asi nejde, ale nezkoušel jsem to. Pouzdro tuto certifikaci nemá.
Sluchátka podporují současné připojení ke dvěma zařízením a funkci Audio Sharing pro sdílení zvuku s dalšími sluchátky. Kompatibilita zahrnuje iOS 13 a novější, Android 8 a novější. Přepínání zvukových zdrojů funguje fantasticky.
Jestli hledáte netradiční otevřená sluchátka do uší, Huawei FreeClip 2 určitě stojí za zvážení.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.