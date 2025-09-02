Vyzkoušeli jsme: smartphone Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL představuje nejvybavenější model z nové řady Pixel 10. Telefon zaujme obřím 6,8palcovým LTPO OLED displejem s rozlišením 2992×1344 pixelů, který podporuje adaptivní obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz, nabízí vysoký maximální jas až 3300 nitů a chrání ho odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.
Srdcem zařízení je Google Tensor G5, procesor optimalizovaný pro výkonný a efektivní běh AI funkcí. K tomu patří 16 GB operační paměti, díky níž je multitasking rychlý a plynulý, a interní úložiště může dosahovat až 1 TB bez možnosti rozšíření paměti microSD kartou. Benefitem jsou i moderní připojovací standardy, jako je 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a USB-C 3.2. Za zmínku stojí, že Google už přišel na to, že je poněkud ostudné nabízet vlajkovou loď v nejslabší konfiguraci s 128 GB paměti, takže nyní nejmenší paměť, kterou si můžete koupit je 256GB.
Výraznou doménou Pixelu 10 Pro XL jsou fotoaparáty, které si zachovávají konfiguraci z předchozí generace – primární 50Mpx snímač s vylepšenou stabilizací a vícezónovým laserovým ostřením, 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv s makro funkcí a 48Mpx teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem. Soustavu fotoaparátů ovládá i aplikace Teploměr, která dovede změřit teplotu různých povrchů, včetně teploty lidského těla.
Novinkou je podpora až 100násobného digitálního zoomu využívající technologii Super Res Zoom, která díky nové ISP jednotce čipu Tensor G5 zlepšuje kvalitu detailů i při maximálním přiblížení. Softwarově Google rozšířil portfolio AI funkcí, mezi nimiž vyniká funkce Camera Coach, jež s podporou umělé inteligence pomáhá uživatelům nastavit optimální parametry a pořizovat lepší snímky i v náročných světelných podmínkách.
Baterie dosahuje kapacity 5 200 mAh, což je nárůst oproti předchozím modelům, a vydrží přibližně 17 hodin nepřetržitého provozu v testech. Nabíjení je možné bezdrátově, přičemž telefon podporuje nový standard Qi2 a technologii magnetického připojení Pixelsnap podobnou Apple MagSafe. Kabelová rychlonabíječka doplní baterii na plno za cca 83 minut, což není úplně hvězdný výsledek.
Telefon funguje na operačním systému Android 16 s nadstavbou a získává garantované aktualizace softwaru a bezpečnostní opravy po dobu sedmi let, což výrazně prodlužuje životnost zařízení.
Designově je telefon robustnější a těžší (232 gramů) než menší sourozenci, obsahuje certifikaci IP68 pro ochranu proti vodě a prachu a disponuje také teplotním senzorem či satelitní nouzovou komunikací, která však zatím v ČR nefunguje.
Google Pixel 10 Pro XL je určen pro náročné uživatele vyžadující špičkový displej, kvalitní fotoaparát a pokročilou AI integraci přímo v zařízení. Jeho cena začíná na 32 990 Kč za základní verzi s 256GB pamětí, přičemž varianty s vyšší kapacitou mohou dosáhnout i přes 40 tisíc korun.
Musím říct, že to je opravdu pěkný telefon, který snad podědí odolnost po předchozí generaci. Je to také první androidí telefon, kde 100% zafungoval přenos dat z jednoho telefonu do druhého. Z Pixelu 9 Pro do nového se přenesla bez problémů všechna data, včetně nejrůznějších nastavení či třeba uspořádání domácí obrazovky.
