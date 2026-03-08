Vyzkoušeli jsme: smartphone Google Pixel 10a

Chytrý telefon Google Pixel 10a je vyvážené zařízení střední třídy, které se nesnaží oslnit přemírou funkcí, ale soustředí se na spolehlivost, čistý software a praktickou integraci umělé inteligence. V kontextu ceny, která na českém trhu začíná okolo 13 500 Kč za variantu se 128 GB úložištěm a dosahuje přibližně 16 000 Kč za verzi s 256 GB, představuje Pixel 10a zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají dlouhodobou podporu a kvalitní fotoaparát bez nutnosti investovat do vlajkových modelů.
Po delší době je to první telefon, se staronovou zadní stranou – absence vystouplého fotomodulu je praktická a vítaná změna; telefon leží na stole zcela rovně, neviklá se při psaní, ani nedochází k nadměrnému oděru fotomodulu. S rozměry 153,9 × 73,0 × 9,0 mm a hmotností 183 gramů se zařízení drží pohodlně a jistě. Matná povrchová úprava kompozitních zad a hliníkový rámeček působí solidním dojmem a jsou odolné vůči otiskům prstů. Certifikace IP68 pak poskytuje potřebnou jistotu při používání v dešti nebo v prašném prostředí.
Displej o úhlopříčce 6,3 palce využívá technologii Actua OLED s rozlišením 1080 × 2424 pixelů a hustotou 422 ppi. Adaptivní obnovovací frekvence mezi 60 a 120 Hz zajišťuje plynulý pohyb v systému i aplikacích, přičemž telefon automaticky přizpůsobuje frekvenci podle obsahu, což přispívá k úspoře energie. S maximálním jasem až 3000 nitů při špičkovém zatížení a 2000 nitů při HDR obsahu je čitelnost na přímém slunci bezproblémová. Ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i během používání obstálo bez viditelných škrábanců, což je zlepšení oproti předchozím generacím. Optická čtečka otisků prstů integrovaná v displeji reaguje rychle a přesně, odemykání obličejem funguje spolehlivě i v podmínkách horšího osvětlení.
Srdcem telefonu je procesor Google Tensor G4 doplněný o bezpečnostní koprocesor Titan M2 a 8 GB operační paměti. Běžné úkony jako prohlížení webu, správa e-mailů nebo používání sociálních sítí probíhají plynule. Při náročnějších činnostech, například hraní her na vyšší detaily, se telefon zahřívá a výkonnostní rezervy jsou znatelné, což odpovídá jeho zařazení do střední třídy. Úložiště je dostupné v kapacitách 128 nebo 256 GB bez možnosti rozšíření pomocí microSD karty.
Hlavní předností je však, nepřekvapivě, software. Pixel 10a přichází s operačním systémem Android 16 a příslibem sedmi let aktualizací OS, zabezpečení a pravidelných balíčků funkcí Pixel Drops. To je zásadní argument pro koupi, který zaručuje morální i technickou životnost zařízení na mnoho let dopředu. Čistý Android bez zbytečných nástaveb od výrobce znamená rychlé a přehledné uživatelské prostředí. Nové uživatelské rozhraní Material 3 Expressive přináší zbytečné dynamické efekty tapet, vylepšený panel oznámení a modernizované rozhraní aplikací.
Fotografická soustava je se skládá z hlavního 48megapixelového snímače s optickou stabilizací, clonou f/1,7 a velikostí snímače 1/2 palce, a pořizuje za dobrých světelných podmínek ostré snímky s věrným barevným podáním a širokým dynamickým rozsahem. Technologie Quad PD Dual Pixel zajišťuje rychlé a přesné zaostřování i v náročných podmínkách. V noci odvádí svou práci režim Night Sight, který dokáže z tmavých scén vytěžit překvapivé množství detailů bez zbytečného šumu. Doplňuje ho 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2,2 a zorným polem 120 stupňů, který je vhodný pro focení krajiny nebo architektury.
Umělá inteligence zde hraje klíčovou roli. Funkce Camera Coach využívá modely Gemini k poskytování užitečných tipů pro kompozici a osvětlení, což ocení zejména začínající fotografové. Auto Best Take automaticky vybere nejlepší výraz u všech osob na skupinové fotografii, což je praktické při hromadných setkáních. Funkce Add Me umožňuje přidat fotografa do skupinového snímku, takže nikdo nezůstane mimo záběr. Macro Focus zachytí detaily květin, textur nebo drobných předmětů s překvapivou ostrostí. Super Res Zoom až 8× poskytuje solidní výsledky při digitálním přiblížení, i když kvalita záběrů klesá s rostoucím zoomem. Přední 13megapixelová kamera s clonou f/2,2 a ultraširokoúhlým zorným polem 96,1 stupně zvládá selfie v dobré kvalitě, i když bokeh efekt není tak výrazný jako u dražších modelů.
Video nahrává telefon v rozlišení 4K při 30 nebo 60 snímcích za sekundu na zadní kameře a 4K při 30 snímcích za sekundu na přední kameře. Optická stabilizace zajišťuje plynulé záběry i při chůzi. Funkce Audio Magic Eraser umožňuje potlačit nebo zvýraznit konkrétní zvuky ve videozáznamech, což je užitečné při odstraňování hluku z pozadí. Další videofunkce zahrnují Cinematic Pan pro filmové záběry, zpomalené video až do 240 snímků za sekundu a 4K timelapse se stabilizací.
Nástroje v editoru Google Fotky fungují spolehlivě a intuitivně. Magic Eraser odstraní nežádoucí objekty z fotografií několika klepnutími, Reimagine umožňuje kreativní úpravy včetně změn pozadí nebo aplikace různých stylů, Best Take kombinuje nejlepší výrazy z více snímků, Photo Unblur doostří rozmazané fotografie a Portrait Light upraví osvětlení portrétů. Nově lze fotografie editovat pomocí hlasových příkazů nebo textových pokynů, což zrychluje celý proces.
Baterie o kapacitě 5100 mAh poskytuje dostatek energie na celý den intenzivního používání. Režim Extreme Battery Saver prodlužuje výdrž až na 120 hodin, což je užitečné při delších výletech bez přístupu k nabíječce. Podpora 30W kabelového nabíjení umožňuje doplnit 50 % kapacity za zhruba 30 minut při použití kompatibilního adaptéru. Je zde i 10W bezdrátové nabíjení s certifikací Qi.
Praktické jsou také AI funkce integrované do systému. Gemini Live umožňuje přirozené konverzace s asistentem bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Nano Banana je editační model pro kreativní úpravy obrázků včetně změn pozadí nebo aplikace různých stylů, což ocení uživatelé hledající rychlé a efektivní způsoby úprav.
Novinkou v řadě A-Series je funkce Satellite SOS, která umožňuje kontaktovat záchranné služby v nouzových situacích bez dostupnosti Wi-Fi nebo mobilního signálu. Služba je po dobu prvních dvou let od aktivace zařízení zahrnuta v ceně bez dalších poplatků. Dostupnost je omezena na vybrané země včetně USA, Kanady, Austrálie a většiny evropských států.
Konektivita zahrnuje 5G Sub-6GHz, Wi-Fi 6E s podporou pásem 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, Bluetooth 6 s anténní diverzitou pro lepší kvalitu spojení, NFC, Google Cast a podporu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS. Telefon podporuje Dual SIM s kombinací nanoSIM a eSIM. USB-C port odpovídá standardu 3.2. Stereo reproduktory poskytují čistý zvuk s dobrým basem, mikrofony s potlačením šumu zajišťují kvalitní záznamy.
Udržitelnost je dalším plusem. Pixel 10a obsahuje nejvyšší podíl recyklovaných materiálů ze všech telefonů řady A-Series, celkem minimálně 36 % hmotnosti produktu. Poprvé zahrnuje recyklovaný kobalt, měď, zlato a wolfram. Rámeček je ze 100 % recyklovaného hliníku, zadní kryt obsahuje 81 % recyklovaného plastu. Bateriový článek je vyroben ze 100 % recyklovaného kobaltu. Balení neobsahuje žádné plasty s výjimkou lepicích materiálů a povinných plastových nálepek.
Při nákupu vybraných zařízení získávají noví uživatelé 3 měsíce předplatného YouTube Premium a 3 měsíce přístupu ke službě Google One zdarma. Společně s telefonem jsou dostupná ochranná pouzdra v barvách odpovídajících telefonům, vyrobené minimálně ze 36 % recyklovaných plastů.
Obecně jde říct, že podíl smartphonů Google Pixel není (nejen) na českém trhu nijak velkolepý. A je to škoda, potenciál telefony mají.
