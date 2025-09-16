Computertrends  »  Zebra Systems úspěšně pronikla z Ostravy do USA

Zebra Systems úspěšně pronikla z Ostravy do USA

Dnes

Kerio Autor: GFI

GFI Software mění svůj distribuční model v USA a Kanadě. A od 12. října 2025 bude exkluzivním distributorem produktové řady Kerio pro Severní Ameriku firma Zebra Systems LLC, která je sesterskou společností ostravské Zebra Systems.

Zebra Systems převzala kompletní zodpovědnost za obchod i podporu produktů GFI KerioControl (firewall, bezpečnost, VPN), GFI KerioConnect (e-mail, kalendář), GFI AppManager a nové inteligentní řešení GFI AppManager AI, které využívá umělou inteligenci k automatizaci a správě IT prostředí. 

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Dosavadní výsledky firmy v oblasti růstu, zákaznické podpory a inovací byly klíčovým faktorem při rozhodování o strategickém partnerství.

Nová distribuční struktura má vytvořit efektivnější ekosystém pro partnery a zákazníky GFI v USA a Kanadě. 

„Jmenováním Zebra Systems jediným autorizovaným distributorem pro Kerio plníme náš slib vytvořit ekosystém, který klade na první místo potřeby našich partnerů a zákazníků,” uvedl generální ředitel GFI Software Eric Vaughan.

Zebra Systems disponuje zkušenostmi z oblasti cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a kontinuity podnikání nejen v Evropě, ale nově i v Severní Americe. Společnost plánuje poskytovat klientům v USA a Kanadě široké portfolio řešení GFI, odborné znalosti a rychlou technickou podporu.

Radan Dolejš

