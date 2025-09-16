Zebra Systems úspěšně pronikla z Ostravy do USA

GFI Software mění svůj distribuční model v USA a Kanadě. A od 12. října 2025 bude exkluzivním distributorem produktové řady Kerio pro Severní Ameriku firma Zebra Systems LLC, která je sesterskou společností ostravské Zebra Systems.
Zebra Systems převzala kompletní zodpovědnost za obchod i podporu produktů GFI KerioControl (firewall, bezpečnost, VPN), GFI KerioConnect (e-mail, kalendář), GFI AppManager a nové inteligentní řešení GFI AppManager AI, které využívá umělou inteligenci k automatizaci a správě IT prostředí.
Dosavadní výsledky firmy v oblasti růstu, zákaznické podpory a inovací byly klíčovým faktorem při rozhodování o strategickém partnerství.
Nová distribuční struktura má vytvořit efektivnější ekosystém pro partnery a zákazníky GFI v USA a Kanadě.
„Jmenováním Zebra Systems jediným autorizovaným distributorem pro Kerio plníme náš slib vytvořit ekosystém, který klade na první místo potřeby našich partnerů a zákazníků,” uvedl generální ředitel GFI Software Eric Vaughan.
Zebra Systems disponuje zkušenostmi z oblasti cloudových služeb, kybernetické bezpečnosti a kontinuity podnikání nejen v Evropě, ale nově i v Severní Americe. Společnost plánuje poskytovat klientům v USA a Kanadě široké portfolio řešení GFI, odborné znalosti a rychlou technickou podporu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.