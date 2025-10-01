Computertrends  »  ZTE začalo na českém trhu prodávat smartphone Nubia Air

ZTE začalo na českém trhu prodávat smartphone Nubia Air

Radan Dolejš
Dnes

nubia air

Nový tenký smartphone Nubia Air přichází na český trh za atraktivní cenu za 5 990 korun. Kromě ceny sází Nubia Air na tenký design a velkou výdrž baterie s kapacitou 5 000 mAh a výdrží déle než 1 000 nabíjecích cyklů. 

Konstrukce smartphonu z odolného kovového rámu prošla náročnými testy – telefon zvládne 600 000 dotyků displeje, 6 000 běžných pádů a má vnitřní výztuhy pro zvýšenou pevnost.

Zařízení disponuje 6,78" AMOLED displej s rozlišením 1,5K (1224 × 2720 px), obnovovací frekvencí 120 Hz, špičkovým jasem 4 500 nitů a plnou barevnou škálou DCI-P3. O ochranu se stará tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 7i, které je dvakrát odolnější než předchozí generace vůči pádům na tvrdé povrchy.

Odolnost telefonu potvrzují i certifikace IP68 a IP69 – Nubia Air je chráněna před prachem, ponořením do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut nebo vystavením vysokotlakým proudům vody o teplotě až 80 °C.

O výkon se stará osmijádrový 6nm procesor, doplněný až o 20 GB dynamické RAM (8+12 dynamicky rozšiřitelné) a 256GB interní úložiště. Telefon je podle výrobce o 28 % energeticky efektivnější než jeho předchůdce a umožňuje plynulý multitasking včetně streamování, hraní her i rychlého přepínání aplikací. AI Performance Engine navíc řídí chod systému, identifikuje málo používané aplikace a prolonguje výdrž baterie.

Fotovýbava zahrnuje trojitý AI hlavní fotoaparát (50 Mpx) s podporou HDR, sportovním režimem, noční scénou, VLOG módem a možností natáčet současně z více kamer. Přední selfie kamera má rozlišení 20 Mpx. Doplňkem k focení jsou nástroje AI Magic Photos, Magic Eraser na mazání objektů nebo funkci Circle to Search s rychlým vyhledáváním.

V oblasti konektivity Nubia Air podporuje 5G, NFC, Bluetooth a Wi-Fi 6. Mezi softwarovými novinkami nechybí integrovaný Google Gemini, funkce pro obousměrný překlad v reálném čase během hovoru či multimodální AI nástroje na úpravu fotografií a komunikaci.

ZTE chce uvedením tohoto modelu zahájit větší ofenzívu na českém trhu, zatím mu patří nepatrný zlomek trhu. Zaujmout chce především nízkou cenou a velmi dobrým poměrem cena/výkon.

 

Autor aktuality

Radan Dolejš

