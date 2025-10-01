ZTE začalo na českém trhu prodávat smartphone Nubia Air

Nový tenký smartphone Nubia Air přichází na český trh za atraktivní cenu za 5 990 korun. Kromě ceny sází Nubia Air na tenký design a velkou výdrž baterie s kapacitou 5 000 mAh a výdrží déle než 1 000 nabíjecích cyklů.
Konstrukce smartphonu z odolného kovového rámu prošla náročnými testy – telefon zvládne 600 000 dotyků displeje, 6 000 běžných pádů a má vnitřní výztuhy pro zvýšenou pevnost.
Zařízení disponuje 6,78" AMOLED displej s rozlišením 1,5K (1224 × 2720 px), obnovovací frekvencí 120 Hz, špičkovým jasem 4 500 nitů a plnou barevnou škálou DCI-P3. O ochranu se stará tvrzené sklo Corning Gorilla Glass 7i, které je dvakrát odolnější než předchozí generace vůči pádům na tvrdé povrchy.
Odolnost telefonu potvrzují i certifikace IP68 a IP69 – Nubia Air je chráněna před prachem, ponořením do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut nebo vystavením vysokotlakým proudům vody o teplotě až 80 °C.
O výkon se stará osmijádrový 6nm procesor, doplněný až o 20 GB dynamické RAM (8+12 dynamicky rozšiřitelné) a 256GB interní úložiště. Telefon je podle výrobce o 28 % energeticky efektivnější než jeho předchůdce a umožňuje plynulý multitasking včetně streamování, hraní her i rychlého přepínání aplikací. AI Performance Engine navíc řídí chod systému, identifikuje málo používané aplikace a prolonguje výdrž baterie.
Fotovýbava zahrnuje trojitý AI hlavní fotoaparát (50 Mpx) s podporou HDR, sportovním režimem, noční scénou, VLOG módem a možností natáčet současně z více kamer. Přední selfie kamera má rozlišení 20 Mpx. Doplňkem k focení jsou nástroje AI Magic Photos, Magic Eraser na mazání objektů nebo funkci Circle to Search s rychlým vyhledáváním.
V oblasti konektivity Nubia Air podporuje 5G, NFC, Bluetooth a Wi-Fi 6. Mezi softwarovými novinkami nechybí integrovaný Google Gemini, funkce pro obousměrný překlad v reálném čase během hovoru či multimodální AI nástroje na úpravu fotografií a komunikaci.
ZTE chce uvedením tohoto modelu zahájit větší ofenzívu na českém trhu, zatím mu patří nepatrný zlomek trhu. Zaujmout chce především nízkou cenou a velmi dobrým poměrem cena/výkon.
