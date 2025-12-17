Computertrends  »  Hardware  »  Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Depositphotos
Google vylepšuje svůj Překladač. Živé překlady už lze používat nejen s Pixel Buds, změn se dočkaly taky výukové módy.

Google sice v posledních letech spoustu nových funkcí úzce spojoval s vlastním hardwarem, aplikace Překladač se však teď ubírá opačným směrem. Živý překlad už nebude omezen jen na Pixel Buds, ale bude fungovat s jakýmikoli sluchátky připojenými k telefonu Android. Zároveň vylepšuje kvalitu překladu v desítkách jazyků a rozšiřuje vestavěné nástroje pro jejich výuku.

Nejnovější verze živého překladu je založena na modelech Gemini a byla poprvé představena na začátku roku. Podporuje obousměrný překlad v reálném čase, přičemž text se zobrazuje na obrazovce zařízení a zároveň se přehrává přeložený zvuk. Dosud však fungoval jen se sluchátky Pixel Buds, což už neplatí.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Google uvádí, že beta test rozšířené podpory sluchátek začíná v USA, Mexiku a Indii. Cílem funkce je zachovat tón a rytmus původního mluvčího, i když zatím nedosahuje úrovně plně AI generovaných hlasových překladů, které jsou k dispozici na nejnovějších telefonech Pixel

Společnost uvádí, že živý překlad by měl fungovat s jakýmikoli sluchátky, ale prozatím je omezen pouze na Android s tím, že podpora pro iOS je plánována na příští měsíce. Apple nabízí podobnou funkci na iPhone, ale vyžaduje pro změnu AirPods.

Google tvrdí, že Gemini zvýšilo celkovou přesnost překladu i mimo živé konverzace. Aplikace teď lépe zvládá nuance, včetně místního slangu a idiomů, které nelze přeložit doslovně. Aktualizovaný překladatelský model podporuje víc než 70 jazyků. 

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka Přečtěte si také:

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka

Google taky pokračuje v rozšiřování funkcí pro výuku jazyků, které představil na začátku roku. Uživatelé mohou aplikaci sdělit svou úroveň znalostí a téma, se kterým chtějí pomoci. Na základě těchto informací Překladač vytváří přizpůsobená cvičení pro poslech i mluvení.

S čerstvou aktualizací prý bude aplikace věnovat větší pozornost výslovnosti. Google uvádí, že studenti budou dostávat víc zpětné vazby a tipů na základě svých mluvených odpovědí. Překladač bude taky sledovat, jak často uživatelé cvičí, a v aplikaci zobrazovat denní statistiky.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

V EU roste černá ekonomika v najímání IT odborníků

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Takto vypadá největší čip na světě

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ