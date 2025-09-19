Computertrends  »  Software  »  Konec podpory Office 2016 a 2019 se blíží

Konec podpory Office 2016 a 2019 se blíží

Václav Tesař
Dnes

Autor: Techspot.com
Starší verze oblíbeného kancelářského balíku přestanou být podporovány ve stejný den jako Windows 10.

Microsoft připomíná, že podpora pro Office 2016 a 2019 skončí 14. října. Tedy ve stejný den, kdy skončí podpora pro Windows 10. 

Po tomto datu nebudou pro Office 2016 a 2019 vydávány žádné další aktualizace ani bezpečnostní záplaty a nebude možné se od Microsoftu dobrat žádné technické podpory. 

Pro upřesnění, sice bude možné Office 2016 a 2019 dál používat i po skončení podpory, ale s tím jsou spojena určitá rizika. Nejenže již nebudete mít k dispozici technickou podporu, pokud se něco pokazí, ale absence bezpečnostních aktualizací znamená, že software bude s postupem času stále víc zranitelný vůči malwaru a hackerům. 

Jako bezpečnější se tak jeví upgrade na Microsoft Office 2024. Alternativně se můžete přihlásit k balíku Microsoft 365 a Office nadále používat prostřednictvím této služby. A pro úplnost, 14. října skončí rovněž podpora pro Visio 2016 a 2019 a Microsoft Project 2016 a 2019.

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

