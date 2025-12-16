Computertrends  »  Software  »  Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením

Šestnáct novinek ve Windows 11, které vám umožní pohrát si s jejich designem a nastavením

Václav Tesař
Dnes

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Microsoft vydal prosincový patch pro Windows 11 přinášející přinejmenším šestnáct – vesměs designových novinek, které stojí za pozornost. Pojďme si je shrnout.
1. Změna podoby vyhledávání
Vyhledávací pole dostalo nový vzhled, aby jeho podoba víc odpovídala designu přepracované nabídky Start. (U některých uživatelů nicméně dál přetrvává potíž s tím, nabídka Start zakrývá podstatnou část obrazovky.)
2. Sdílení s Copilotem na hlavním panelu
Další funkce Copilota tentokrát míří přímo na hlavní panel, kde se brzy objeví volba Sdílet s Copilotem. Zobrazí náhled aktuálně používané aplikace a umožní rychle zahájit interakci prostřednictvím Copilot Vision.
3. Úpravy Windows Spotlight
Windows Spotlight, tedy automatické střídání pozadí plochy na zamčené obrazovce, se dočká vylepšení. Pravým kliknutím na plochu bude možné snáz pozadí změnit a také přibude volba Prozkoumat pozadí, která o daném obrázku poskytne doplňující informace.
4. Vypnutí Drag Tray
Microsoft přidává jednodušší způsob, jak deaktivovat Drag Tray, funkci umožňující vybrat soubory a přetažením k horní části obrazovky zobrazit nabídku sdílení. Mnoha uživatelům však překážela. Po aktualizaci ji půjde vypnout v Nastavení > Systém > Sdílení nablízko.
5. Lepší tmavý režim v Průzkumníku souborů
Fanoušci tmavých témat se dočkají jednotnějšího vzhledu Průzkumníka souborů. Dialogová okna pro kopírování či přesun budou vizuálně lépe sladěna. Stejné úpravy se týkají i potvrzovacích dialogů a dalších zobrazení.
6. Nová karta s informacemi o zařízení na úvodní stránce Nastavení
Informace o počítači nově najdete přímo na úvodní stránce Nastavení v nové sekci Informace o zařízení. Ta zobrazuje přehled procesoru, paměti, kapacity RAM nebo grafické karty bez nutnosti proklikávání dalších nabídek.


7. Nastavení mobilních zařízení v aplikaci Nastavení
V Nastavení se objeví nové přehledné menu pro správu mobilních zařízení. Umožňuje přidávat nové telefony či tablety, upravovat nastavení už připojených zařízení nebo je z účtu odebrat.
8. Přepracovaná informační stránka
Informační stránka v Nastavení dostává nový vzhled. Nově obsahuje jen náhled aktuální tapety a možnost přejmenovat počítač. Některé sekce budou přejmenovány nebo doplněny o nové položky s dalšími detaily.
9. Rozšířené možnosti pro virtuální pracovní prostory
V části Upřesnit přibude nová stránka Virtuální pracovní prostory pro správu virtualizačních funkcí operačního systému jako je například Windows Sandbox.


10. Nové možnosti pro bluetooth klávesnice a textové kurzory
V Nastavení > Bluetooth a zařízení > Klávesnice budou po aktualizaci dostupné nové volby, například úprava rychlosti opakování kláves, přeřazení klávesy Copilot nebo další položky zaměřené na zpřístupnění.
11. Nové výchozí chování funkce Quick Machine Recovery (Rychlá oprava systému)
Funkce pro rychlou obnovu Windows 11, dostupná od září, dostává přepracované výchozí nastavení. Systém nově provede jen jedno vyhledání možného řešení a následně zabrání uživateli pokračovat v dalších automatických pokusech. Cílem je předejít nekonečnému cyklu hledání a místo toho nabídnout konkrétní postup opravy.
12. Nový vzhled Widgetů
Windows 11 představí nový panel miniaplikací s jednotnějším designem. Miniaplikace budou jasně oddělené od části Objevovat a přestanou používat překryvnou stránku. Upozornění navíc nově zobrazí ikonu panelu, ke kterému náleží.
13. Haptická odezva pro digitální pera
Zařízení s dotykovou obrazovkou dostanou haptickou odezvu při používání digitálních per. Vibrace doprovodí interakci s vybranými prvky, například při zavírání oken.
14. Nové kontextové menu Kliknutím spustit
Počítače s Copilotem získají nové akční menu Kliknutím spustit. Obsahuje úkony jako otevřít, uložit, kopírovat nebo sdílet. Součástí je i nové pole pro rychlejší přístup ke Copilotovi.
15. Režim Xbox na celou obrazovku pro více zařízení
Režim Xbox Full Screen Mode se rozšiřuje i na další zařízení. Dosud byl dostupný pouze na handheldech Asus ROG Ally a Ally X, nově jej mohou používat i běžné počítače. Navigace ovladačem by měla být jednodušší a plynulejší. Režim také snižuje zátěž systému a může ušetřit až 2 GB paměti.
16. Windows Studio Effects pro externí kamery
U počítačů s Copilotem lze nově využít funkce Windows Studio Effects i na sekundárních kamerách, například USB webkamerách nebo zadních integrovaných kamerách.


