Skryté náklady AI-generované práce: Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Radan Dolejš
Dnes

Fotorealistický obrázek znázorňuje muže sedícího u kancelářského stolu, obklopeného rozházenými dokumenty. Muž si zakrývá čelo rukou a působí frustrovaně, zatímco před ním na monitoru bliká ikona „AI“ s nesrozumitelným textem. Na pozadí je nástěnné hodiny ukazující čas, což symbolizuje ztracené hodiny práce kvůli nekvalitním výstupům umělé inteligence.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nástup generativní umělé inteligence sliboval převratnou změnu ve firemní produktivitě. Nejnovější studie Stanfordské univerzity ve spolupráci s BetterUp však odhaluje znepokojivý fenomén: místo vysněné efektivity často vzniká tzv. „workslop“ – na první pohled uhlazený, ale bezobsažný výstup, který v konečném důsledku práci zdrží a zhorší vztahy v týmu.

Podle výzkumu, který publikoval letos v září Harvard Business Review, využívá AI v práci už 40% zaměstnanců. Stejný podíl přiznal, že se s workslopem osobně setkal alespoň jednou za poslední měsíc. 

„Workslop“ – tedy práce, která sice vypadá reprezentativně, ale neobsahuje užitečné informace pro posun projektu – nutí ostatní kolegy věnovat téměř dvě hodiny opravám nebo domýšlení klíčových detailů.

Neviditelná daň za umělou inteligenci

Finanční důsledky jsou obrovské. Zaměstnanci průměrně stráví opravou jednoho AI-nezvládnutého úkolu téměř dvě hodiny, což odpovídá „neviditelné dani“ 186 dolarů měsíčně na osobu. V organizaci s 10 000 pracovníky to znamená více než 9 milionů dolarů ročně ztracených na neproduktivním čase.

Důvěra v ohrožení a zhoršená spolupráce

Kromě ekonomických dopadů má workslop i méně zjevné, ale o to závažnější následky pro firemní kulturu. S více než polovinou lidí workslop vzbuzuje rozčílení, třetina je zmatená a pětina dokonce uražená. Co je však zásadní – téměř polovina zaměstnanců začne kolegu, který workslop produkuje, považovat za méně kreativního, důvěryhodného nebo schopného.

„Musel jsem zvažovat, jestli to raději celé nepředělám sám, nebo požádám kolegu, aby to zkusil znovu – anebo prostě spolknu, že to nebude dost dobré,“ popisuje zkušenost respondent z finančního sektoru. Další přiznává, že kvůli nekvalitní AI práci musel svolat nový meeting a začít znovu s vlastním rešerším.

Produktivita AI? Zatím spíše v nedohlednu

Není divu, že přes nárůst investic do AI čekají firmy na návratnost marně. Data z MIT Media Lab ukazují, že 95% organizací nezaznamenalo díky generativní AI žádné měřitelné zlepšení produktivity. Podle Stanfordu je hlavní příčinou neujasněná strategie, chybějící pravidla a absence konkrétního vedení v oblasti smysluplného zapojení nových technologií.

zabbix_tip

Vědci upozorňují na rozdíl mezi tzv. piloty, kteří AI využívají kreativně a cíleně, a „pasažéry“, kteří ji berou pouze jako zkratku k odbavení úkolů. Řešením podle autorů není plošně zatracovat AI, ale nastavit jasné mantinely jejího využívání a vyžadovat stejný standard kvality u všech výstupů – ať už jsou výsledkem práce člověka, nebo stroje.

Zavádění umělé inteligence do každodenní praxe je tedy stále provázeno více otázkami než odpověďmi. Dokud si firmy nenastaví jasná pravidla a nezačnou využívat AI smysluplně, hrozí, že bude místo pomocníka zejména zdrojem frustrace a neefektivity – a to za nemalou cenu.

