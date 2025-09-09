AI výzva: Umíš se zeptat? - Soutěž pro děti i rodiče

Umělá inteligence (AI) už dávno není jen futuristickou vizí, ale součástí našeho každodenního života. Nadace O2 proto v rámci svého projektu O2 Chytrá škola přichází s úplně novou soutěží pro rodiny i učitele s názvem „AI výzva: Umíš se zeptat?“.
Cílem soutěže je naučit děti, rodiče i pedagogy, jak využívat AI kreativně, bezpečně a smysluplně, a hlavně jak správně formulovat otázky – tzv. promptovat – protože právě od toho se odvíjí kvalita odpovědí, které AI poskytne.
Soutěž je rozdělena na dvě části. První je určená rodinám s dětmi od 9 do 15 let, které mohou do 31. října 2025 zasílat své výtvory. První úkol vyzývá rodinné týmy, aby naplánovaly „dovolenou snů“ – například Vánoce na horách či dobrodružnou cestu do dalekých krajů – a tento plán formou obrázku ztvárnily pomocí AI nástrojů jako Gemini, ChatGPT či Perplexity.
Druhá výzva děti s rodiči přivádí do kuchyně, kde AI vystupuje jako rodinný kuchař, a úkolem je vytvořit prompt na recept z ingrediencí, které právě najdou doma v lednici.
Učitelé základních a středních škol se do soutěže zapojí od 10. listopadu. Pro ně jsou připravené zadání, ve kterém AI pomůže s výukou: mají za úkol nechat umělou inteligenci vysvětlit obtížné učivo jazykem populárního youtubera, aby bylo pro žáky srozumitelné, a druhý úkol spočívá v tvorbě osnovy hodiny s podporou AI.
Aby nikdo nezůstal stranou, Nadace O2 ve spolupráci s odbornými partnery zorganizovala sérii bezplatných webinářů, které rodičům i učitelům pomohou lépe porozumět principům AI a naučí je efektivně ovládat a správně se ptát. Tyto webináře je možné sledovat i ze záznamu na webu O2 Chytrá škola.
Zapojení do výzvy není jen o rozvoji digitálních kompetencí, ale soutěžící mohou získat i atraktivní ceny. Připraveny jsou například vstupenky na koncert v O2 areně s přenocováním v nedalekém Stages Hotel Prague, chytré telefony Google Pixel vybavené nejnovějšími AI funkcemi a další příslušenství od O2 jako bezdrátová sluchátka, reproduktory a powerbanky.
Výsledky soutěže pro rodiny budou vyhlášeny 10. listopadu 2025 a hned následuje druhé kolo pro učitele.
