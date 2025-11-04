AWS dodá infrastrukturu pro ChatGPT

V rámci spolupráce mezi Amazon Web Services (AWS) a OpenAI v hodnotě 38 miliard dolarů získá OpenAI přístup k výpočetnímu výkonu AWS zahrnujícímu statisíce nejmodernějších grafických procesorů Nvidia, s možností rozšíření na desítky milionů CPU procesorů.
Infrastruktura AWS umožní OpenAI optimalizovat výkon. Infrastruktura, kterou AWS buduje pro OpenAI, je založena na pokročilé architektuře optimalizované pro maximální efektivitu zpracování AI. Díky propojení grafických procesorů Nvidia (jak GB200, tak GB300) do clusterů pomocí serverů Amazon EC2 Ultra v rámci jedné sítě se podařilo dosáhnout minimální latence v komunikaci mezi propojenými systémy.
To umožňuje OpenAI efektivně řídit výpočetní úlohy při zachování optimálního výkonu. Vytvořené clustery byly navrženy tak, aby zvládaly různorodé úlohy – od obsluhy dotazů ChatGPT po trénování modelů další generace – s možností flexibilního přizpůsobení se měnícím se potřebám OpenAI.
Již dříve v tomto roce se modely OpenAI staly dostupnými v Amazon Bedrock a OpenAI se rychle stalo jedním z nejpopulárnějších poskytovatelů modelů v Amazon Bedrock, s tisíci zákazníků využívajících jejich modely pro automatizaci procesů, kódování, vědecké analýzy a řešení matematických problémů.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.