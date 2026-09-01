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AWS otevírá studentům roční přístup k více než 900 kurzům, kreditům a certifikaci zdarma

Radan Dolejš
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Web o vzdělání - ilustrace Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E
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Amazon Web Services spouští program Student Rewards na platformě AWS Builder Center. Program se zaměřuje na vysokoškolské studenty starší osmnácti let z více než šedesáti zemí, včetně Česka, a poskytuje jim po dobu jednoho roku bezplatný přístup k více než devíti stům online kurzům z oblasti cloud computingu a umělé inteligence. Součástí nabídky jsou praktická cvičení a materiály k přípravě na certifikační zkoušky.

Registraci vyřizuje student založením účtu na builder.aws.com, kde se studentský status ověřuje prostřednictvím systému SheerID. Ověření trvá řádově minuty a po doplnění profilu se kurzy zpřístupňují okamžitě.

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Struktura odměn v programu

Rozsah získaných benefitů odvíjí AWS od míry zapojení studenta do komunity Builder Center, konkrétně od psaní odborných článků, komentování a sbírání odznaků. Za sedm odznaků student obdrží kredity na služby AWS v hodnotě deseti dolarů, po čtrnácti odznacích přibývá dalších dvacet dolarů a po jednadvaceti odznacích získává voucher na certifikační zkoušku AWS Certified Cloud Practitioner v hodnotě sta dolarů. Při plném zapojení tak student dosáhne na benefity v celkové hodnotě pěti set sedmdesáti devíti dolarů.

Program nevyžaduje předchozí zkušenosti s cloudovými technologiemi, kurzy jsou koncipované od základní úrovně.

Program navazuje na síť AWS Student Builder Groups, komunit vedených studenty, které působí na univerzitách ve více než šedesáti zemích a zaměřují se na společnou práci na technologických projektech. Studenti z Česka se mohou připojit k existující zahraniční skupině nebo založit vlastní na své univerzitě, aktuálně v Česku žádná taková skupina nepůsobí.

Program je součástí širší vzdělávací iniciativy AWS, v jejímž rámci firma vyčlenila přes pět set milionů dolarů na podporu vzdělávání studentů celosvětově. Krok reaguje na rostoucí poptávku trhu po odbornících se znalostí cloudových technologií a umělé inteligence.

 

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Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

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O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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