Český AI image editor Zoner AI Editor je dostupný zdarma v prohlížeči

Radan Dolejš
Dnes

Brněnská společnost Zoner představila novou webovou a mobilní aplikaci Zoner AI Editor, která nabízí editaci fotografií s využitím generativní umělé inteligence. Služba je dostupná zdarma pro všechny uživatele přímo v prohlížeči a jako mobilní aplikace pro Android, přičemž iOS verze je plánována do konce roku.

Zoner AI Editor umožňuje základní úpravy jako ořez, změnu velikosti, otáčení či korekce barev, ale i řadu funkcí postavených na AI. 

Mezi nimi najdeme generativní výplň, která dokáže doplnit chybějící části fotografie podle textového popisu, odstranění pozadí nebo jednotlivých objektů, rozšíření obrazu za původní rámec (tzv. outpainting), zvětšení obrázků s doplněním detailů bez ztráty kvality (AI Upscale) a speciální nástroje na úpravu portrétů, například změnu účesu, přidání brýlí nebo zvýraznění očí. 

Významnou funkcí je i možnost výměny šedé nebo nepříznivé oblohy za atraktivnější fotografie. Všechny tyto funkce jsou navrženy, aby byly dostupné i pro uživatele bez předchozích znalostí grafických programů a bez nutnosti instalace či registrace.

Pro uživatele Zoner Studia, renomovaného profesionálního softwaru pro práci s fotografiemi, je dostupný prémiový režim editoru. Ten přináší práci bez reklam a maximální kvalitu exportu obrázků. Dlouhodobá ambice Zoneru je stát se praktickou alternativou k globálním nástrojům jako Canva, Adobe Express nebo Fotor, s důrazem na lokalizaci, podporu českého jazyka a jednoduchost ovládání.

 

