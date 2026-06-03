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Chcete učit středoškoláky informatiku? FIT ČVUT má nabídku

Radan Dolejš
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Python třída učitel tabule Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Svět technologií se mění rychleji než kdy dřív. Kvantové výpočty slibují revoluci ve zpracování dat, umělá inteligence zásadně proměňuje způsob práce i podnikání a digitální dovednosti se stávají klíčovou součástí vzdělávání. 

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) proto otevírá mimořádný termín pro podání přihlášek do magisterských studijních programů Kvantová informatika a Učitelství informatiky pro střední školy – a to od 1. června do 14. srpna 2026. Zájemci tak získávají šanci vstoupit do oblastí, které budou formovat podobu technologické i vzdělávací budoucnosti.

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Mimořádný termín reaguje na rostoucí poptávku po odbornících v IT i na nedostatek učitelů, kteří dokážou dobře připravit studenty na současné technologické prostředí. Do popředí se přitom dostávají i nové směry, jako je kvantová informatika, které rozšiřují možnosti zpracování informací a dat. Rychle se tak mění nejen technologie samotné, ale i nároky na znalosti absolventů a jak se informatika vyučuje. Oba programy proto kombinují kvalitní teoretický základ s praktickými dovednostmi a důrazem na práci s moderními nástroji.

Magisterský studijní program Kvantová informatika otevírá dveře do jednoho z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti. Studenti se věnují principům kvantových výpočtů, učí se pracovat s kvantovými algoritmy a rozumět technologiím, které mají potenciál zásadně změnit oblasti, jako jsou kybernetická bezpečnost, optimalizace, simulace komplexních systémů nebo vývoj nových materiálů. Studium kombinuje informatiku, matematiku i prvky fyziky a připravuje absolventy na uplatnění ve výzkumu i ve špičkových technologických firmách doma i v zahraničí.

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Magisterský studijní program Učitelství informatiky pro střední školy se zaměřuje na přípravu pedagogů, kteří rozumějí moderním technologiím a dokážou je srozumitelně studentům vysvětlit. Studium propojuje odborné informatické vzdělání s didaktikou a pedagogickou praxí. Důraz je kladen na rozvoj informatického myšlení, práci s daty i schopnost vysvětlovat principy digitálního prostředí v kontextu dnešní společnosti. Absolventi nacházejí uplatnění nejen ve školství, ale i ve vzdělávacích projektech, firmách nebo popularizaci technologií.

Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky od 1. června do 14. srpna 2026.

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Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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