DAB bude nově varovat v případě krize. Zatím jen v experimentálním provozu

České Radiokomunikace a Český rozhlas uzavřely memorandum o spolupráci na společném experimentálním výzkumu systému varování obyvatelstva EWS/ASA v síti DAB+. Cílem projektu je ověřit funkčnost, kvalitu a dostupnost technologie, která umožňuje doručovat varovná hlášení prostřednictvím digitálního rozhlasového vysílání.
Spolupráce se zaměří na praktické testování systému Emergency Warning System / Alert Service for Audiences, tedy technologie, která může v krizových situacích doplnit stávající způsoby informování obyvatelstva. Testování bude probíhat v celoplošné síti DAB+ ČRo, kterou technicky provozují CRA, a jeho cílem je ověřit mimo jiné distribuci varovných zpráv, jejich prioritizaci, spouštění alertů, kompatibilitu s přijímači.
„Digitální rozhlasové vysílání má v oblasti krizové komunikace mimořádný potenciál. Je robustní, nezávislé na mobilních sítích a internetu a umožňuje doručit důležitou informaci ve stejný okamžik velkému počtu posluchačů bez rizika zahlcení sítě. Společné testování s Českým rozhlasem je důležitým krokem k tomu, abychom ověřili, jak může DAB+ v budoucnu posílit systém varování obyvatelstva,“ říká Marcel Procházka, ředitel právní a regulatorní divize Českých Radiokomunikací.
Technologie EWS/ASA umožňuje automatické probuzení rozhlasového DAB přijímače a přehrání multimediální zprávy. Varování lze zároveň geograficky cílit na konkrétní region nebo oblast. Vedle zvukové informace může přijímač zobrazit také textovou zprávu nebo piktogram. Klíčovou výhodou systému je schopnost fungovat bez závislosti na mobilní nebo internetové síti, což je zásadní zejména v krizových situacích, kdy mohou být tyto sítě přetížené nebo nedostupné.
Pro stát a složky integrovaného záchranného systému představuje DAB+ vysílání infrastrukturně nezávislý distribuční kanál. Varování lze šířit přímo přes vysílací infrastrukturu veřejné služby, bez nutnosti spoléhat na mobilní operátory nebo internetové platformy. Systém zároveň umožňuje masový dosah bez potřeby dalšího škálování a je výrazně odolnější vůči kybernetickým útokům než internetové sítě.
Podle memoranda budou České Radiokomunikace hradit investice do technologie EWS/ASA a zajistí její nasazení podle otevřených standardů ETSI v DAB+ síti ČRo. Český rozhlas poskytne obsah a infrastrukturu sítě DAB+ a bude zajišťovat aktivaci, autorizaci a správnost varovných zpráv. Součástí testů bude také ověřování kompatibility s rozhlasovými přijímači. Testování nebude ohrožovat běžné vysílání Českého rozhlasu.
Spolupráce je plánována na dobu 12 měsíců. Zahájení testů proběhne v květnu letošního roku.
