Computertrends  »  Evropa chce konkurovat Starlinku

Evropa chce konkurovat Starlinku

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

vesmír satelit oběžná dráha Autor: Depositphotos

Tři přední evropské technologické firmy – Airbus, Thales a Leonardo – podepsaly dohodu o fúzi svých vesmírných divizí s cílem vybudovat evropskou konkurenci americkému satelitnímu internetu Starlink. 

Nově vzniklá společnost má zahájit provoz v roce 2027, mít okolo 25 000 zaměstnanců a roční obrat cca 6,5 miliardy eur. Airbus bude vlastnit 35%, Thales a Leonardo po 32,5% – vedení společnosti bude rozděleno rovnoměrně mezi všechny partnery.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Cílem projektu je posílit evropskou soběstačnost v oblasti vesmírných technologií, telekomunikací a obrany, snížit závislost na zahraničních řešeních a vybudovat konkurenceschopnou satelitní síť schopnou nabídnout moderní služby internetu na nízké oběžné dráze (LEO). 

Nový podnik má spojit zkušenosti všech tří firem v satelitní výrobě, telekomunikačních technologiích i bezpečnostních aplikacích a nabídnout evropským uživatelům i podnikům reálnou alternativu k Starlinku.​

Ambicí této fúze je tedy umožnit Evropě digitální a strategickou nezávislost v klíčovém segmentu moderní infrastruktury – a reagovat na prudký růst globální konkurence včetně projektů ze Spojených států i Asie. Nová společnost se zaměří nejen na výrobu satelitů, ale i na poskytování služeb pro komerční i veřejný sektor napříč Evropou.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ