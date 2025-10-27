Evropa chce konkurovat Starlinku

Tři přední evropské technologické firmy – Airbus, Thales a Leonardo – podepsaly dohodu o fúzi svých vesmírných divizí s cílem vybudovat evropskou konkurenci americkému satelitnímu internetu Starlink.
Nově vzniklá společnost má zahájit provoz v roce 2027, mít okolo 25 000 zaměstnanců a roční obrat cca 6,5 miliardy eur. Airbus bude vlastnit 35%, Thales a Leonardo po 32,5% – vedení společnosti bude rozděleno rovnoměrně mezi všechny partnery.
Cílem projektu je posílit evropskou soběstačnost v oblasti vesmírných technologií, telekomunikací a obrany, snížit závislost na zahraničních řešeních a vybudovat konkurenceschopnou satelitní síť schopnou nabídnout moderní služby internetu na nízké oběžné dráze (LEO).
Nový podnik má spojit zkušenosti všech tří firem v satelitní výrobě, telekomunikačních technologiích i bezpečnostních aplikacích a nabídnout evropským uživatelům i podnikům reálnou alternativu k Starlinku.
Ambicí této fúze je tedy umožnit Evropě digitální a strategickou nezávislost v klíčovém segmentu moderní infrastruktury – a reagovat na prudký růst globální konkurence včetně projektů ze Spojených států i Asie. Nová společnost se zaměří nejen na výrobu satelitů, ale i na poskytování služeb pro komerční i veřejný sektor napříč Evropou.
