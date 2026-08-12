Google představil řadu Pixel 11 s čipem Tensor G6 a vylepšenými fotoaparáty

Google uvedl na trh novou generaci telefonů Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL. Řada přináší přepracovaný hardware fotoaparátů, proaktivnější podporu asistenta Gemini a nový čip Google Tensor G6. Google telefony navrhl přímo pro integraci s inteligencí Gemini, což se projevuje jak v rychlosti zpracování dat na zařízení, tak v nové signalizační funkci HiLight u modelů Pro.
Design zaměřený na odolnost
Všechny tři modely spojuje modul fotoaparátu překrytý sklem od okraje k okraji. U Pixelu 11 Google tento modul ztenčil o 40 procent oproti předchozí generaci, což v kombinaci s originálním krytem Made by Google vytváří téměř zarovnaná záda. Konstrukce kombinuje displej Actua s matným kovovým rámem a skleněnými zády s odolností proti pádům a poškrábání. Pixel 11 je dostupný v barvách Pistachio, Hibiscus, Frost a Obsidian.
Modely Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL nabízejí displej Super Actua s jasem až 3 600 nitů a novou povrchovou úpravou, která zajišťuje více než dvojnásobnou odolnost proti poškrábání ve srovnání s modelem Pixel 10 Pro. V kombinaci s designem odolným proti pádům, představeným u řady Pixel 9, jde podle Googlu o nejodolnější telefony Pro v historii značky. Barevné varianty tvoří Canyon, Fog, Olive a celomatná Obsidian.
Všechny tři modely startují na kapacitě úložiště 256 gigabajtů a disponují nejrychlejším nabíjením v historii řady Pixel. Pixel 11 a Pixel 11 Pro nově podporují bezdrátové nabíjení Qi 2.2 s výkonem 25 wattů. U modelu Pixel 11 Pro XL kabelové nabíjení po dobu 15 minut dodá energii na dalších 15 hodin provozu.
Funkce HiLight informuje bez nutnosti sledovat displej
Modely Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL přinášejí novou funkci HiLight, která využívá barevná LED světla zabudovaná kolem blesku fotoaparátu. Systém upozorňuje na aktuální informace i v případě, že telefon leží displejem dolů. Když uživatel zadá úkol asistentu Gemini, světlo pulzuje v různých vzorech podle toho, zda systém naslouchá, přemýšlí nebo odpovídá. Příchozím hovorům od vybraných kontaktů lze přiřadit vlastní barvy. Google do funkce HiLight postupně přidá další možnosti, včetně upozornění na zprávy od oblíbených kontaktů.
Fotoaparáty s novými snímači a vyšší citlivostí
Pixel 11 disponuje novým 48megapixelovým hlavním snímačem s citlivostí na světlo vyšší o 56 procent oproti modelu Pixel 10. Pětinásobný teleobjektiv poháněný čipem Tensor G6 nově podporuje 30násobný Super Zoom.
Modely Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL získaly zcela nový snímač hlavního objektivu, který Google označuje za nejvyspělejší fotoaparát v historii řady Pixel. Teleobjektiv s rozlišením 48 megapixelů Google od základu přepracoval, zvětšil jeho obrazový snímač a citlivost na světlo zvýšil o 30 procent. Novinkou je portrétní režim při pětinásobném zoomu a funkce Pro Zoom s 120násobným přiblížením. Díky vylepšenému obrazovému procesoru v čipu Tensor G6 pořídí režim Noční vidění snímek až 4,5krát rychleji než u předchozích generací, při zachování stejné kvality výstupu.
Tensor G6 a bezpečnostní architektura
Čip Google Tensor G6 zajišťuje prohlížení webu rychlejší o 25 procent a spouštění aplikací svižnější o 15 procent ve srovnání s Tensorem G5 při jeho uvedení na trh. Výpočetní výkon jednotek TPU vzrostl o 50 procent. Ve spojení s nejnovějším modelem Gemini Nano zpracovává čip úlohy umělé inteligence přímo v zařízení až 3,5krát rychleji a se stejným poměrem nižší spotřeby energie.
Bezpečnost zajišťuje nový čip Titan M3 ve spojení s procesorem Tensor G6, které společně poskytují postkvantovou kryptografii již při spouštění systému. Podle zprávy analytické společnosti Counterpoint Research z srpna 2026 nabízejí funkce spojené s umělou inteligencí v telefonech Pixel nejvyšší úroveň ochrany soukromí ve srovnání s modely iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra a Motorola Razr Ultra 2026.
Dostupnost a ceny
Google garantuje u všech nových modelů sedm let aktualizací operačního systému, zabezpečení a balíčků Pixel Drop. Verze Pro obsahují šestiměsíční předplatné služby Google AI Pro, které zahrnuje rozšířené limity pro aplikaci Gemini, 5 terabajtů cloudového úložiště a přístup k rozhraní Google Health Premium. Součástí uvedení jsou také nové kryty Pixelsnap, včetně průhledné varianty, a nové barevné provedení stojánku Pixelsnap Ring Stand.
Předobjednávky modelů Pixel 11, Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL jsou dostupné od dnešního dne za ceny od 24 490 korun, 29 490 korun a 33 990 korun. Telefony se na pultech obchodu Google Store a u maloobchodních partnerů objeví 20. srpna 2026.
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