Honor uvádí na trh Robot Phone - robotický smartphone s integrovaným mechanickým gimbalem

Telefon integruje ultrakompaktní mechanický systém se čtyřmi stupni volnosti (4-DoF), vybavený stabilizátorem Honor Titanium Agile Gimbal. Systém vznikl v rámci šedesáti výrobních procesů, obsahuje více než sto přesných komponent a je chráněn více než sto patenty. Oproti běžným gimbalům se podařilo zmenšit celkovou velikost systému o 65 procent a zároveň zvýšit jeho konstrukční pevnost o 200 procent.
Titanový motor stabilizátoru o hmotnosti 2,6 gramu dosahuje rychlosti otáčení až 360 stupňů za sekundu.
Základ zadní konfigurace kamer tvoří dvojice 200megapixelových fotoaparátů. Hlavní fotoaparát Agile Gimbal s 1/1,28palcovým snímačem a clonou f/1,6 je spárován s periskopovým teleobjektivem s 1/1,4palcovým snímačem a 2,7násobným optickým zoomem. Obrazový systém doplňuje ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů a zorným polem 122 stupňů.
Hlavní fotoaparát podporuje 10bitový záznam ve formátu ARRI LogC3 v režimu ARRI CINEMA. Robot Phone kombinuje technologie ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 a ARRI Looks s obrazovým čipem Honor H1.
Robot Phone přináší AI řízené ovládání pohybu na úrovni robotických systémů, které proměňuje zařízení v autonomní kamerový systém. Rameno kamery podporuje filmové režimy pohybu Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical a AI SpinShot.
Telefon běží na systému MagicOS a nabízí režim YOYO Robot Mode, který kombinuje multimodální vnímání, kontextové porozumění, rozpoznávání gest a fyzický pohyb. Díky AI sledování objektu a lokalizaci zdroje hlasu kamera automaticky otáčí a naklání, čímž udržuje uživatele v záběru při nahrávání vlogu, živém vysílání nebo videohovoru. Ovládání gesty umožňuje vysunout rameno kamery a pořizovat záběry bez dotyku zařízení.
Funkce YOYO Auto Execution umožňuje systémovému AI agentovi rozpoznat záměr uživatele a provádět vícestupňové úkoly napříč aplikacemi a systémovými nastaveními. Otevřené rozhraní Agent Skills umožňuje vývojářům třetích stran vytvářet nové funkce s využitím stabilizátoru, schopností vnímání a fyzické interakce zařízení.
Robot Phone využívá mobilní platformu Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro zpracování AI, snímání a multitasking. Na míru vyvinutý chladicí systém odvádí teplo a udržuje výkon zařízení i během delších nahrávacích relací. Křemíkovo-uhlíková baterie nové generace s kapacitou 7 060 miliampérhodin zajišťuje výdrž po celý den ve spojení s 120wattovým kabelovým a 50wattovým bezdrátovým nabíjením Honor SuperCharge.
Konstrukci tvoří integrované kovové jednotné tělo s plynulým přechodem zaoblených hran R3, což Honor uvádí jako první řešení tohoto typu v prostředí Androidu. Telefon je vybaven 6,31palcovým LTPO OLED displejem Honor AI Eye Comfort chráněným technologií Honor NanoCrystal Shield. Displej podporuje adaptivní obnovovací frekvenci 1 až 120 hertzů a dosahuje špičkového jasu 6 800 nitů. Mezi technologie šetrné k očím patří i stmívání PWM s frekvencí 4 320 hertzů.
Honor Robot Phone bude k dispozici ve dvou konfiguracích, s 12 gigabajty RAM a 512 gigabajty úložiště a se 16 gigabajty RAM a 1 terabajtem úložiště, za ceny 9 999 čínských jüanů, respektive 12 999 čínských jüanů. V Česku, ani v Evropě asi ke koupi nebude.
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