Synology má AI nástroj na vyhledávání souborů

Synology představila Deep Search, aplikaci pro vyhledávání souborů postavenou na lokálně provozované umělé inteligenci. Nástroj je určen pro platformy Windows a macOS a umožňuje vyhledávat dokumenty a obrázky pomocí přirozeného jazyka napříč soubory uloženými v počítači i na přímo připojených externích discích.
Sémantický přístup namísto klíčových slov
Deep Search vychází z principu, jakým si uživatelé soubory přirozeně pamatují. Namísto přesných názvů souborů, klíčových slov, časových razítek nebo umístění ve složkách pracuje aplikace s popisy, dojmy a kontextuálními detaily, které si uživatel vybaví. „Umělá inteligence zcela mění způsoby vyhledávání a přináší intuitivní, sémantický přístup,“ uvedla Claire Chen, produktová manažerka softwaru Deep Search.
Aplikace nabízí dva odlišné režimy vyhledávání. U dokumentů prohledává obsah pomocí přirozeného jazyka a přechází přímo k relevantním odstavcům, grafům, tabulkám nebo vloženým obrázkům. U fotografií pracuje s vizuálním popisem, textem obsaženým v obrázku nebo kontextovými údaji, jako je čas a místo pořízení. Deep Search zároveň dokáže identifikovat obličeje, což usnadňuje označování osob a vyhledávání v obrazových galeriích kombinací osob, scén, míst a data pořízení.
Vyhledávání funguje i napříč jazyky – uživatel může zadat dotaz v jednom jazyce a najít obsah zapsaný v jiném.
Zpracování dat probíhá výhradně v zařízení
Indexování a vyhledávání pomocí AI probíhá přímo na podporovaném počítači, což odpovídá dlouhodobému důrazu společnosti Synology na ochranu soukromí uživatelů. Veškerá analýza souborů se odehrává lokálně, takže uživatelé mohou vyhledávat osobní fotografie, vzpomínky a dokumenty bez nutnosti nahrávat obsah do cloudu.
Volitelné funkce, jako je vyhledávání podle polohy fotografií nebo vyhledávání napříč jazyky, mohou využívat externí služby, ve výchozím nastavení jsou však obě funkce vypnuté. Žádný obsah souborů, názvy souborů ani vyhledávací data nejsou přenášeny na servery Synology ani na servery třetích stran.
Aplikace v současné době podporuje indexování lokálních složek a přímo připojených externích disků. Podpora síťových úložišť NAS zatím k dispozici není, důvodem je zajištění optimálního výkonu a odezvy vyhledávání.
Dostupnost a cena
Synology Deep Search je dostupný pro macOS prostřednictvím App Store a pro Windows přes Microsoft Store. Aplikace nabízí třicetidenní bezplatnou zkušební dobu, po jejímž uplynutí následuje jednorázový nákup za 49,99 dolaru bez dalších poplatků nebo předplatného.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.