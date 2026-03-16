Hledáte nové IT talenty? Žákovský veletrh SPŠE Ječná jich představí rovnou 120

Kde jinde potkat více než stovku nadějných studentů IT a elektrotechniky během jednoho odpoledne? Pražská SPŠE Ječná pořádá ve středu 22. dubna 2026 další ročník tradičního Žákovského veletrhu. Firmy zde mají unikátní šanci ulovit šikovné maturanty dříve, než vůbec opustí školní lavice.
Své maturitní projekty bude prezentovat a obhajovat hned šest tříd, tedy zhruba 120 studentů. Kvůli velkému počtu vystavujících bude celá akce probíhat dokonce na dvou patrech školy.
Pro technologické firmy je to příležitost vidět reálné schopnosti studentů v praxi. Namísto čtení životopisů se můžete s kandidáty bavit přímo nad jejich funkčními projekty, zjistit, jak uvažují, a rovnou si s těmi nejlepšími plácnout na budoucí spolupráci.
Kdy a kde se veletrh koná
Dopolední část je vyhrazena pro nižší ročníky školy, ale úderem půl jedné odpoledne se brány otevírají pro firmy, partnery a širokou veřejnost. Pro návštěvníky z praxe bude na místě připraveno i malé občerstvení pro zpříjemnění networkingu.
Seznam všech vystavovaných projektů rozešle škola zhruba týden před samotnou akcí, abyste si mohli předem vytipovat ta nejzajímavější témata.
- Datum: Středa 22. dubna 2026
- Čas: Od 12:30 (pro firmy a veřejnost)
- Místo: SPŠE Ječná, Ječná 30, Praha 2
- Vstupné: Volné
Pokud hledáte i další potenciální zaměstnance, právě připravujeme kariérní speciál TOP IT Employers, který vyjde v nejbližším vydání magazínu Computertrends.