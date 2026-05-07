Computertrends

O2 chce pomoci rodičům zvládat nástrahy digitálního světa dětí

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

dítě, bezpečnost Autor: Depositphotos

Podle výzkumů Nadace O2 tráví děti i mladiství běžně okolo čtyř hodin denně v online světě. Někteří i mnohem déle. To odpovídá asi 400 metrům, které „urazí” prstem po displeji – nejčastěji při sledování obsahu na sociálních sítích. Během této „cesty“ se přitom mohou setkat se škodlivým obsahem, online predátory nebo čelit kyberšikaně.

Pro představu: 400 metrů na displeji je zhruba jako jedno kolo na atletickém stadionu nebo čtyři fotbalová hřiště za sebou. Výpočet přitom vychází z běžného používání mobilního telefonu.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

V aplikaci Moje O2 konkrétně v sekci Pro Vás” už teď najdou rodiče základní přehled, který je nasměruje k praktickým nástrojům a tipům, jak dětem i sobě pomoci využívat technologie bezpečně a zdravě. Přes aplikaci se tak snadno dostanou i k edukativním článkům, podcastům, desateru pro rodiče i třeba online vzdělávací hře NetKnights.

Zároveň si v aplikaci Moje O2 mohou díky exkluzivnímu partnerství s aplikací Elin.ai zákazníci vygenerovat slevový voucher 25 % na měsíční předplatné této české aplikace,která s ochranou dětí online může pomoci.

Česká aplikace Elin.ai podporuje bezpečné a vědomé využívání sociálních sítí a rozvoj zdravých digitálních návyků. Pomůže tak v těchto situacích:

Bezpečnější vstup do světa sociálních sítí

Děti mohou vstoupit na sociální sítě v doprovodu Elin, která jim pomáhá pochopit, jak algoritmy sítí fungují. Učí je, jak bezpečně reagovat, když se potkají s nevhodným obsahem nebo chováním, a vede je ke včasnému vyhledání pomoci.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Zdravější fungování online

Aplikace pomáhá i těm, kdo tráví na sítích hodně času, cítí únavu nebo chtějí nastavit zdravější digitální návyky a jasné hranice bez výčitek. Zároveň pomáhá včas rozpoznat digitální přetížení i vliv algoritmů. Upozorňuje na momenty, kdy jsme online spíše ze zvyku než z rozhodnutí.

AI podpora v chatu

Součástí je i vlastní AI chatbot pro první kontakt s umělou inteligencí, vyvinutý ve spolupráci s psychology a odborníky na bezpečné využívání AI. Pomáhá lépe porozumět situacím, které řeší, i tomu, jak na ně působí online obsah.

Uživatelé dále mohou – udělat si osobnostní test a test používání sociálních sítí, poradit se, jak reagovat na nepříjemné zprávy, sledovat svou náladu v čase, získat skóre svého social feedu, nastavit limity používání sociálních sítí pro sebe a svoje dítě a lépe porozumět souvislostem mezi svým online chováním a tím, jak se cítí.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 2
13. 5. 2026
9:00
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Ověřování digitální identity je klíčem pro budoucnost digitální ekonomiky

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady. Co v něm najdete?

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Hackeři napadli oblíbený open-source nástroj pro práci se strojovým učením

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ