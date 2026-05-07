O2 chce pomoci rodičům zvládat nástrahy digitálního světa dětí

Podle výzkumů Nadace O2 tráví děti i mladiství běžně okolo čtyř hodin denně v online světě. Někteří i mnohem déle. To odpovídá asi 400 metrům, které „urazí” prstem po displeji – nejčastěji při sledování obsahu na sociálních sítích. Během této „cesty“ se přitom mohou setkat se škodlivým obsahem, online predátory nebo čelit kyberšikaně.
Pro představu: 400 metrů na displeji je zhruba jako jedno kolo na atletickém stadionu nebo čtyři fotbalová hřiště za sebou. Výpočet přitom vychází z běžného používání mobilního telefonu.
V aplikaci Moje O2 konkrétně v sekci „Pro Vás” už teď najdou rodiče základní přehled, který je nasměruje k praktickým nástrojům a tipům, jak dětem i sobě pomoci využívat technologie bezpečně a zdravě. Přes aplikaci se tak snadno dostanou i k edukativním článkům, podcastům, desateru pro rodiče i třeba online vzdělávací hře NetKnights.
Zároveň si v aplikaci Moje O2 mohou díky exkluzivnímu partnerství s aplikací Elin.ai zákazníci vygenerovat slevový voucher 25 % na měsíční předplatné této české aplikace,která s ochranou dětí online může pomoci.
Česká aplikace Elin.ai podporuje bezpečné a vědomé využívání sociálních sítí a rozvoj zdravých digitálních návyků. Pomůže tak v těchto situacích:
Bezpečnější vstup do světa sociálních sítí
Děti mohou vstoupit na sociální sítě v doprovodu Elin, která jim pomáhá pochopit, jak algoritmy sítí fungují. Učí je, jak bezpečně reagovat, když se potkají s nevhodným obsahem nebo chováním, a vede je ke včasnému vyhledání pomoci.
Zdravější fungování online
Aplikace pomáhá i těm, kdo tráví na sítích hodně času, cítí únavu nebo chtějí nastavit zdravější digitální návyky a jasné hranice bez výčitek. Zároveň pomáhá včas rozpoznat digitální přetížení i vliv algoritmů. Upozorňuje na momenty, kdy jsme online spíše ze zvyku než z rozhodnutí.
AI podpora v chatu
Součástí je i vlastní AI chatbot pro první kontakt s umělou inteligencí, vyvinutý ve spolupráci s psychology a odborníky na bezpečné využívání AI. Pomáhá lépe porozumět situacím, které řeší, i tomu, jak na ně působí online obsah.
Uživatelé dále mohou – udělat si osobnostní test a test používání sociálních sítí, poradit se, jak reagovat na nepříjemné zprávy, sledovat svou náladu v čase, získat skóre svého social feedu, nastavit limity používání sociálních sítí pro sebe a svoje dítě a lépe porozumět souvislostem mezi svým online chováním a tím, jak se cítí.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.