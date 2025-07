OnePlus uvedl na český trh pět nových zařízení, půjdou ovládat i s mokrými prsty

OnePlus dnes představil pět nových produktů včetně smartphonů Nord 5 a Nord CE5, hodinek Watch 3 43mm, tabletu Pad Lite a sluchátek Buds 4. Hlavní novinkou je OnePlus Nord 5, který jako první z cenově dostupné řady Nord dostává čip Snapdragon 8s Gen 3 a 144Hz displej.





Nord 5 představuje významný skok ve výkonu řady Nord. Poprvé obsahuje čip Snapdragon 8s Gen 3 vyráběný v 4nm procesu, který zajišťuje výkon srovnatelný s vlajkovými modely za poloviční cenu. Telefon zvládne náročné hry s ray tracingem v reálném čase a bezproblémově zpracuje 4K video při 60 snímcích za sekundu.

Displej je největším lákadlem. Jde o 6,83palcový AMOLED panel s rozlišením 1.5K a frekvencí 144Hz. Jas dosahuje 1800 nitů, technologie Aqua Touch 2.0 navíc umožňuje ovládání i mokrými prsty.

OnePlus vyřešil problém s přehříváním pomocí největšího chladicího systému Cryo-Velocity VC ve své historii s plochou 7300 mm². Telefon také podporuje Bypass Charging. Při hraní her se napájí přímo ze zásuvky a nežádá baterii, což prodlužuje její životnost.

OnePlus Nord 5 nově nahrazuje fyzický Alert Slider virtuální klávesou Plus Key, kterou si lze přizpůsobit pro rychlý přístup k funkcím jako svítilna, fotoaparát nebo tichý režim. Zároveň funguje jako vstupní bod do AI Plus Mind, osobního asistenta, který rozpozná obsah na obrazovce, ukládá ho do prostoru Mind Space a podle kontextu doplňuje kalendář. Díky AI Search navíc umožňuje vyhledávání pomocí přirozených dotazů.

Fotografování zvládají dva 50MP fotoaparáty. Hlavní používá senzor LYT-700 známý z vlajkového OnePlus 13, přední pak ISOCELL JN5 pro ostré selfie. Oba fotoaparáty nahrávají 4K video při 60fps, což není v této cenové kategorii standardem.

Baterie má kapacitu 5200mAh a nabíjí se 80W adaptérem za necelou hodinu. Chybí bezdrátové nabíjení a telefon má základní odolnost IP54.

Nord CE5 cílí na uživatele, kteří chtějí dobrý výkon za dostupnou cenu. Čip MediaTek Dimensity 8350 Apex zvládne hry jako Call of Duty Mobile při 120 snímcích za sekundu.

Hlavní výhodou je baterie s kapacitou 5200mAh, která vydrží více než 1,5 dne běžného používání. Rychlé 80W nabíjení doplní baterii za necelou hodinu.

Displej má úhlopříčku 6,77" s obnovovací frekvencí 120Hz a podporuje HDR pro lepší kontrast při sledování videí. Hlavní fotoaparát používá 50MP senzor Sony LYT-600 s pokročilými HDR algoritmy z OnePlus 13.

Již ne tak často viděným doplňkem je microSD slot pro rozšíření úložiště až na 1TB a vyšší odolnost IP65 proti vodě. Telefon se nabízí ve dvou paměťových variantách a dvou barvách.

OnePlus Watch 3 43mmjsou jako menší verze hodinek OnePlus Watch 3 určené pro uživatele s drobnějšími zápěstími. Váží 37,8g a mají 1,32palcový displej, přitom ale nabízejí všechny funkce jako jejich větší sourozenec. Hodinky mají nerezové pouzdro s odolným 2,5D sklem a vydrží na jedno nabití až 60 hodin v běžném provozu.

Pokud potřebujete rychle doplnit energii, stačí 10 minut u nabíječky na celý den používání. Systém Wear OS 5 umožňuje instalaci aplikací z Google Play, hodinky jsou vodotěsné do hloubky 50 metrů, a sledují únavu a stres pomocí vestavěného barometru.

OnePlus Pad Liteje tablet, který nabízí prostorný 11palcový displej s jasnými barvami a ostrým obrazem. Poměr stran 16:10 výrazně zpříjemní sledování filmů nebo prohlížení webu. Procesor MediaTek Helio G100 zvládne běžné úkoly jako prohlížení webu, sledování videí nebo čtení. Tablet zaujme i baterií s kapacitou 9340mAh, která vydrží až 80 hodin přehrávání hudby nebo 11 hodin sledování videí.

Tablet váží 530 gramů a má tloušťku jen 7,39 milimetru. Čtyři reproduktory s certifikací Hi-Res Audio se automaticky přizpůsobují tomu, jak tablet držíte, a zajišťují prostorový zvuk. Pro produktivitu nabízí funkci Open Canvas, která umožňuje rozdělit obrazovku mezi více aplikací. Rodiče ocení speciální dětský režim s kontrolou nad tím, co děti na tabletu dělají.

OnePlus Buds 4 jsou bezdrátová sluchátka, která chtějí konkurovat dražším modelům pokročilými funkcemi za rozumnou cenu. Každé sluchátko obsahuje dva samostatné měniče – 11milimetrový pro basy a 6milimetrový pro výšky, což znamená čistší a detailnější zvuk než u levnějších konkurentů. Aktivní potlačení hluku dokáže eliminovat okolní ruchy až do 55 decibelů a přizpůsobuje se okolnímu prostředí 800krát za sekundu.

Pro telefonování má každé sluchátko tři mikrofony s umělou inteligencí, která filtruje nežádoucí zvuky. Výdrž 11 hodin na jedno nabití a dalších 45 hodin s pouzdrem konkuruje i dražším modelům. Sluchátka podporují připojení ke dvěma zařízením současně a pro hráče nabízejí speciální herní režim s latencí pouhých 47 milisekund. Odolnost IP55 je chrání před vodou i prachem.

Všechny produkty jsou již dostupné s časově omezenými slevami do 8. srpna 2025 nebo do vyprodání zásob.