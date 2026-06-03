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Prázdninové výletování s mobilem v ruce vám může přinést odměny od Mapy.com

Radan Dolejš
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mapy.com, bushman Autor: Radan Dolejš

Český výrobce oblečení Bushman a mapový portál Mapy.com spustily letní soutěž Expedice Bushman. Soutěžící se vydají za objevováním 1000 nejzajímavějších míst v České republice a zároveň budou hrát o atraktivní ceny v celkové hodnotě přesahující 600 tisíc korun. Cílem soutěže je „rozhýbat Česko“ – motivovat veřejnost k aktivnímu pohybu, poznávání Česka a objevování míst, která stojí za návštěvu.

„Oběma firmám se blíží třicetileté jubileum. Proto jsme chtěli připravit něco výjimečného. A co může být výjimečnějšího než oslava pohybem?“ pokládá řečnickou otázku e-commerce manager Bushman Vladimír Ira, který je spoluautorem vize soutěže. 

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Expedice Bushman přirozeně propojuje turistiku, cestování, objevování i zábavu. V aplikaci Mapy.com pro ni vznikla unikátní datová vrstva bodů zájmů, která mapuje nejzajímavější lokality napříč Českem. Soutěžícím tak dává jednoduchý a přehledný nástroj pro plánování výletů a zároveň možnost sbírat body za místa, která navštíví.

„V Mapy.com jsme využili data o nejatraktivnějších lokalitách v ČR a v soutěži Expedice Bushman spojili to, co máme sami rádi — pohyb, zábavu a objevování nových míst. Turistika, cyklistika i hledání výletů jsou pro nás srdcové záležitosti, takže nápad poslat během léta fanoušky outdooru na zajímavá místa po Česku byl prostě neodolatelný,“ přibližuje tvůrce a architekt soutěžní aplikace Martin Jeřábek, manažer produktového týmu Mapy.com.

Letní soutěž odstartovala 1. června 2026 a potrvá až do 30. září 2026. Během těchto čtyř měsíců mohou účastníci sbírat body za návštěvu vybraných míst a soutěžit tak o řadu hodnotných cen.

Ceny v hodnotě 600 tisíc korun do soutěže věnovali partneři projektu – české firmy, mistři tradičního řemesla, inovativní značky i unikátní domácí projekty.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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