Schneider Electric a Foxconn urychlí výstavbu AI datových center příští generace

S masivním nástupem AI se zásadně mění požadavky na digitální infrastrukturu, proto se Foxconn a Schneider Electric dohodli na spolupráci. Obě společnosti chtějí společně dodávat integrovaná řešení připravená k okamžitému nasazení. To zákazníkům umožní budovat a provozovat AI infrastrukturu s vyšší rychlostí, efektivitou a předvídatelností napříč regiony. Výroba bude zahájena ještě v průběhu letošního roku.
„Tempo, jakým se AI vyvíjí, vyžaduje nový model toho, jak je infrastruktura navrhována, stavěna a dodávána,“ uvedl Young Liu, předseda představenstva společnosti Foxconn. „Spojením sil Foxconnu v oblasti AI systémů a globální výroby s hlubokými zkušenostmi Schneider Electric v oblasti napájení a energií otevíráme zákazníkům cestu k nasazování kapacit pro AI ve velkém měřítku – rychleji, chytřeji a udržitelněji.“
Zvyšující se výkon AI systémů s sebou přináší enormní nároky na spotřebu elektřiny a efektivní chlazení, což se stává klíčovým faktorem pro celou digitální transformaci.
„Poptávka po AI nadále zrychluje a s tím, jak se výpočetní výkon škáluje, aby držel krok, se energie, která ji pohání, stává klíčovým předpokladem,“ konstatoval Olivier Blum, generální ředitel společnosti Schneider Electric. „Pokud chceme AI škálovat odpovědně, musí být tyto systémy propojené. Právě zde se stává energetická inteligence zásadní. Ve Schneider Electric rozvíjíme energetické technologie, abychom budovali nejefektivnější a nejudržitelnější AI továrny tím, že do AI datových center integrujeme napájení, chlazení a digitální schopnosti. Ve spolupráci s Foxconnem pomáháme zákazníkům budovat kapacitu skutečně rychle, odolně a efektivně – jako technologičtí partneři v oblasti energie pro odvětví, které pevně vstupuje do éry inteligence.“
Prostřednictvím této spolupráce budou společnosti Foxconn a Schneider Electric společně vyvíjet referenční architektury příští generace pro AI datová centra. Partnerství bude také zkoumat inovace v oblasti optimalizace energie v uzavřené smyčce, modulárních napájecích a chladicích bloků (skidů) a standardizovaných konstrukčních rámců, čímž vzniknou opakovatelné, vysoce výkonné modely pro AI továrny po celém světě.
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