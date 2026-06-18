T‑Mobile nabízí firemním zákazníkům ochranu mobilního internetu Inline Security

Nová služba se podle operátora odlišuje od jiných bezpečnostních řešení tím, že nepracuje pouze se seznamy nebezpečných webových adres, ale vyhodnocuje datové přenosy v reálném čase. Nesoustředí se tedy jen na to, kam se uživatel připojuje, ale analyzuje celý datový tok.
Díky tomu dokáže identifikovat, jestli přenášená data obsahují závadný obsah či škodlivý kód a zablokovat ho ještě předtím, než se dostane k zařízení. Bezpečnostní analýza pracuje pouze s technickými údaji o datovém provozu jako je například rychlost, typ nebo četnost požadavků a dokáže tak odhalit i složité a sofistikované typy útoků.
„Firmy dnes čelí rostoucím kybernetickým hrozbám a potřebují jednoduchá, ale účinná řešení. Inline Security jim umožňuje chránit všechna firemní mobilní zařízení bez zásahu IT oddělení a mít zároveň přehled o bezpečnostních incidentech napříč celou mobilní základnou,“ říká Zdeněk Grmela, ředitel pro oblast kyberbezpečnosti divize pro firemní zákazníky ve společnosti T-Mobile, a zdůrazňuje: „Nová služba Inline Security plně respektuje soukromí koncových uživatelů, protože nedochází k dešifrování samotného obsahu komunikace.“
Inline Security funguje jako doplňková služba k hlasovým i datovým tarifům. Po její aktivaci je veškerý datový provoz automaticky směrován přes bezpečnostní prvky, které dokážou včas odhalit i blokovat potenciální hrozby. Zákazník tak získává ochranu při využívání mobilních dat poskytovanou přímo operátorem a bez jakýchkoliv technických zásahů do zařízení.
Součástí služby je také průběžný reporting, kdy při každé zablokované hrozbě koncový uživatel obdrží notifikaci a zároveň má k dispozici přehled o bezpečnostních událostech v aplikaci Můj T‑Mobile nebo na portálu Moje Firma. Firemní administrátoři mohou sledovat bezpečnost napříč jednotlivými čísly a získávat reporty o jejich ochraně.
Služba je dostupná za 29 Kč bez DPH měsíčně na jedno telefonní číslo a aktivace probíhá okamžitě prostřednictvím aplikace.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
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