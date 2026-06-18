Computertrends

T‑Mobile nabízí firemním zákazníkům ochranu mobilního internetu Inline Security

Radan Dolejš
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žena, telefon, bezpečnost Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E

Nová služba se podle operátora odlišuje od jiných bezpečnostních řešení tím, že nepracuje pouze se seznamy nebezpečných webových adres, ale vyhodnocuje datové přenosy v reálném čase. Nesoustředí se tedy jen na to, kam se uživatel připojuje, ale analyzuje celý datový tok. 

Díky tomu dokáže identifikovat, jestli přenášená data obsahují závadný obsah či škodlivý kód a zablokovat ho ještě předtím, než se dostane k zařízení. Bezpečnostní analýza pracuje pouze s technickými údaji o datovém provozu jako je například rychlost, typ nebo četnost požadavků a dokáže tak odhalit i složité a sofistikované typy útoků.

„Firmy dnes čelí rostoucím kybernetickým hrozbám a potřebují jednoduchá, ale účinná řešení. Inline Security jim umožňuje chránit všechna firemní mobilní zařízení bez zásahu IT oddělení a mít zároveň přehled o bezpečnostních incidentech napříč celou mobilní základnou,“ říká Zdeněk Grmela, ředitel pro oblast kyberbezpečnosti divize pro firemní zákazníky ve společnosti T-Mobile, a zdůrazňuje: „Nová služba Inline Security plně respektuje soukromí koncových uživatelů, protože nedochází k dešifrování samotného obsahu komunikace.“

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Inline Security funguje jako doplňková služba k hlasovým i datovým tarifům. Po její aktivaci je veškerý datový provoz automaticky směrován přes bezpečnostní prvky, které dokážou včas odhalit i blokovat potenciální hrozby. Zákazník tak získává ochranu při využívání mobilních dat poskytovanou přímo operátorem a bez jakýchkoliv technických zásahů do zařízení. 

Součástí služby je také průběžný reporting, kdy při každé zablokované hrozbě koncový uživatel obdrží notifikaci a zároveň má k dispozici přehled o bezpečnostních událostech v aplikaci Můj TMobile nebo na portálu Moje Firma. Firemní administrátoři mohou sledovat bezpečnost napříč jednotlivými čísly a získávat reporty o jejich ochraně. 

Služba je dostupná za 29 Kč bez DPH měsíčně na jedno telefonní číslo a aktivace probíhá okamžitě prostřednictvím aplikace.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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