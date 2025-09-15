Computertrends  »  T-Mobile spouští Dětské kino v Magenta TV

T-Mobile spouští Dětské kino v Magenta TV

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Magenta TV Autor: T-Mobile

Včelka Mája, Šmoulové nebo třeba Prasátko Peppa. Magenta TV dnešním dnem rozšiřuje nabídku o novou sekci Děti, která na jednom místě zpřístupní nejmenším divákům i jejich rodičům bezpečné a přehledné prostředí s oblíbenými dětskými tituly. 

Jako první operátor také spustí přímo v programovém průvodci vlastní výběr dětských pořadů z Videotéky s názvem Dětské kino

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Novou sekci Děti najdou rodiče i malí diváci Magenta TV přímo v hlavním menu TV aplikace od 15. září. Obsahuje přehledně strukturovanou nabídku dětských pořadů z Videotéky a živého vysílání, které jsou rozřazené podle oblíbených dětských hrdinů a tematických kategorií, aby se v nich dalo snadno vyhledávat. Veškerý obsah je vhodný pro děti do 12 let.

„Dětský obsah patří dlouhodobě k jednomu z nejvyhledávanějších. To nám potvrdil i nedávno realizovaný výzkum agentury IPSOS, kde 38% domácností s dětmi vyjádřilo názor, že nabídku kanálů pro děti považuje za důležitou pro pořízení placené TV služby,“ uvedl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile Czech Republic.

V nabídce Dětského kina, které diváci naladí bez reklam na EPG 21, nechybí tituly jako Máša a Medvěd, Včelka Mája, Šmoulové, Prasátko Peppa, Kouzelná Beruška a Černý kocour, Mlsné medvědí příběhy, Pat a Mat, Ovečka Shaun nebo třeba Mach a Šebestová.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ