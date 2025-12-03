TCL uvádí na český a slovenský trh chytré brýle RayNeo Air 3s

Společnost TCL rozšiřuje svou nabídku nositelné elektroniky na českém a slovenském trhu o nové AR brýle RayNeo Air 3s. Novinka míří na uživatele, kteří hledají přenosné řešení pro sledování filmů, hraní her nebo produktivní práci s velkým virtuálním displejem, aniž by museli nosit objemná sluchátka nebo sedět před monitorem.
Srdcem brýlí je displej HueView postavený na technologii Micro-OLED s rozlišením Full HD pro každé oko. Výrobce uvádí, že výsledný vizuální zážitek odpovídá sledování 201palcové obrazovky ze vzdálenosti šesti metrů, tedy pocitu srovnatelnému s návštěvou kina.
Panel se chlubí kontrastním poměrem 200 000:1, maximálním jasem 650 nitů a pokrytím barevného prostoru DCI-P3 na úrovni 98 procent. Přesnost podání barev s hodnotou deltaE pod 2 by měla uspokojit i náročnější uživatele, kteří kladou důraz na věrnou reprodukci obrazu.
Pro hráče je podstatná podpora obnovovací frekvence až 120 Hz, díky níž by měly brýle obstát i při rychlých hrách na konzolích, počítačích nebo mobilních zařízeních. Proti únavě očí při delším používání bojuje technologie OptiCare s efektivní frekvencí blikání 3840 Hz, která získala certifikaci od organizace TÜV SÜD. Výrobce tak slibuje komfortnější dlouhodobé sledování ve srovnání s běžnými displeji.
Zvukovou stránku zajišťují integrované reproduktory s dvojitou akustickou komorou, které mají nabídnout vyvážený zvuk napříč celým frekvenčním spektrem. Zajímavou funkcí je režim Whisper Mode, který pomocí aktivního akustického rušení potlačuje únik zvuku do okolí. Uživatel tak může sledovat obsah s plnohodnotným zvukem, zatímco lidé v jeho blízkosti – například spolucestující ve vlaku nebo spící členové rodiny – by neměli být rušeni.
Připojení brýlí probíhá přes rozhraní USB-C s podporou funkce DisplayPort, což umožňuje jednoduché propojení s kompatibilními chytrými telefony, notebooky či handheld konzolemi bez nutnosti instalace dalšího softwaru. Pro stolní počítače a herní konzole bez nativní podpory DisplayPortu přes USB-C nabízí TCL možnost využít adaptéry na HDMI nebo DisplayPort, které se ovšem prodávají samostatně.
Chytré brýle TCL RayNeo Air 3s jsou již v prodeji za doporučenou cenu 11 999 Kč v Česku a 499 eur na Slovensku.
