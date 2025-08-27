Computertrends  »  TCL začala prodávat i soundbary a reproduktory

TCL začala prodávat i soundbary a reproduktory

Radan Dolejš
Včera

tcl reproduktory, obývák, televize Autor: TCL

Výrobce (nejen) televizí TCL představil novou řadu soundbarů a reproduktorů určených pro domácí použití. Modely zahrnují soundbary řad Q a S, stejně jako bezdrátové reproduktory Z100.

Model Q85H Pro disponuje 7.1.4kanálovým systémem s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Je vybaven technologií TCL Ray·Danz, která pokrývá zvukem prostor místnosti, a funkcí AI Sonic-Adaptation, která upravuje nastavení podle akustiky. Jeho maximální výkon je 860 wattů, a umožňuje synchronizaci se zvukem kompatibilních televizorů TCL pomocí funkce Tutti Choral.

Soundbar Q75HE nabízí 5.1.2kanálové uspořádání s podporou Dolby Atmos, bezdrátový subwoofer a funkci AI Sonic-Adaptation pro přizpůsobení místnosti. Výkon tohoto modelu dosahuje 620 wattů.

Model Q65H dostupný v kompaktní podobě má 5.1kanálový systém s maximálním výkonem 580 wattů. Tento soundbar obdržel ocenění „Best Buy Soundbar 2025–2026“ udělené asociací EISA.

Pro menší prostory jsou určeny modely S55HE a S45HE. S55HE je 2.1kanálový s bezdrátovým subwooferem, podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X a disponuje přednastavenými režimy zvuku. S45HE je 2.0kanálový, vhodný do komornějších místností, také s podporou Dolby Atmos.

Reproduktory Z100 fungují bezdrátově a používají technologii Dolby Atmos FlexConnect, která umožňuje rozmístit je v prostoru podle potřeby. Až čtyři reproduktory je možné spárovat s kompatibilním televizorem TCL, aby vznikla konfigurace zvuku až 7.1.4. Pro stereo poslech lze použít i dva reproduktory připojené přes Bluetooth.

Všechny uvedené modely jsou dostupné na českém a slovenském trhu s různými doporučenými cenami od přibližně 3 000 Kč do 17 000 Kč (resp. od 119 do 679 eur).

 

