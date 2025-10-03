Vodafone zlevňuje tarify až o 40 % na pořád

V průběhu celého října si zákazníci mohou pořídit tarif Super+ s cenovým zvýhodněním 40 %, a to bez rozdílu – nabídka platí pro nové i současné zákazníky.
Náročnější sáhnou po tarifu Neomezený Super+, jenž skýtá datově neomezené připojení o rychlosti 20 Mb/s. Díky trvalému zvýhodnění ve výši 40 % se cena tarifu Neomezený Super+ snižuje ze standardních 997 korun na 599 korun měsíčně.
|
Tarif
|
Běžná cena
|
Akční cena
|
Zvýhodnění
|
Neomezený Super+
|
997 Kč
|
599 Kč
|
40 %
|
Neomezený Super
|
870,91 Kč
|
549 Kč
|
37 %
Tarif Neomezený Super s rychlostí 10 Mb/s nabízí zvýhodnění ve výši 37 %, a zájemce vyjde na 549 Kč měsíčně namísto standardních 870,91 korun.