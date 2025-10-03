Computertrends  »  Vodafone zlevňuje tarify až o 40 % na pořád

Vodafone zlevňuje tarify až o 40 % na pořád

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Vodafone a 5G Advanced (5,5G) Autor: Jan Sedlák

V průběhu celého října si zákazníci mohou pořídit tarif Super+ s cenovým zvýhodněním 40 %, a to bez rozdílu – nabídka platí pro nové i současné zákazníky.

Náročnější sáhnou po tarifu Neomezený Super+, jenž skýtá datově neomezené připojení o rychlosti 20 Mb/s. Díky trvalému zvýhodnění ve výši 40 % se cena tarifu Neomezený Super+ snižuje ze standardních 997 korun na 599 korun měsíčně.

Tarif

Běžná cena

Akční cena

Zvýhodnění

Neomezený Super+
(20 Mb/s)

997 Kč

599 Kč

40 %

Neomezený Super
(10 Mb/s)

870,91 Kč

549 Kč

37 %

Tarif Neomezený Super s rychlostí 10 Mb/s nabízí zvýhodnění ve výši 37 %, a zájemce vyjde na 549 Kč měsíčně namísto standardních 870,91 korun.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Budoucnost šifrování: Jak se firmy připravují na postkvantovou éru s kyberexpertem Petrem Kunstátem
Budoucnost šifrování: Jak se firmy připravují na postkvantovou éru s kyberexpertem Petrem Kunstátem
0:00/
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 1
6. 10. 2025
9:00
Více
Kubernetes
6. 10. 2025
9:30
Více
WireGuard: nasazujeme VPN rychle a jednoduše
8. 10. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ