Vyzkoušeli jsme: 3D pero 3Doodler

3Doodler Start+ je (bez jakýchkoliv negativních konotací) dětské (či začátečnické) 3D pero, jehož hlavním benefitem je bezpečnost obsluhy a extrémně jednoduchá konstrukce. Pero váží pouhých 75 gramů, jeho tvarování odpovídá dětské ruce, a díky malým rozměrům lze dobře uchopit i menší dlaní.
V balení se standardně nachází nabíjecí kabel, barevné PCL náplně, 12 šablon v papírové brožuře, a jednoduchý návod; vše je uloženo v plastovém kontejneru na přenášení a skladování.
Výtlačná tryska pracuje při velmi nízké teplotě (35–40 °C), tudíž nehrozí popálení prstů ani při nechtěném dotyku. To je zásadní rozdíl oproti konkurenčním typům per pro dospělé, kde se běžně operuje s teplotami 170–220 °C. Bezpečnostní pojistka znemožňuje použití při nabíjení (microUSB, nabití cca 30 minut, autonomie 45 minut).
Ovládání pera je extrémně nezávislé na technických dovednostech: jedno hlavní tlačítko spouští i zastavuje posuv náplně. Zkušenější uživatelé ale mohou postrádat možnost nastavení rychlosti posuvu či regulace teploty. Nechybí LED indikace nabití a připravenosti k provozu.
Výrobce poskytuje zdarma online knihovnu šablon (stovky předloh ke stažení), návodné video materiály a smart aplikaci s návody, což pomáhá hlavně začátečníkům a ve školách. Pero lze užít i k opravám lehkých plastových předmětů domácí potřeby a jednoduchých 3D modelů. Praktický benefit v kontextu edukace pak tvoří rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti a zájmů o technologii.
Kreslení není časově omezeno zahříváním, pero je ihned připravené; filamentu opravdu ubývá rychle a spotřeba při pravidelném používání není zanedbatelná. Cena originálních náplní patří k nevýhodám, stejně jako chybějící kompatibilita s ABS či PLA.
Na druhou stranu, volbou PCL získáváte ekologickou, zdravotně nezávadnou surovinu (na bázi polykaprolaktonu). Hlučnost pohybu vnitřního mechanismu je nízká, údržbu lze označit za minimální – kromě občasného čištění trysky není potřeba žádná manipulace.
Z vlastní zkušenosti novu říct, že 3D pero je takový první krok na cestě k domácí 3D tiskárně. Každopádně i pero dokáže zabavit dítě na dlouhé hodiny, dokud mu nedojde filament.
