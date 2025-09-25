Vyzkoušeli jsme: Huawei Watch GT6

Chytré hodinky Huawei Watch GT6 na první pohled zaujmou všestranně vyladěným designem, který ctí moderní trendy a zároveň zůstává nadčasový. Kovové varianty s ocelovým nebo titanovým pouzdrem doplněné kovovým páskem působí velmi elegantně, a hodinky tak snadno sladíte s oblekem i formálnějším outfitem.
Jemné detaily v podobě zúžené lunety a výraznějších hran podtrhují reprezentativní charakter a potvrzují, že Watch GT6 nejsou primárně sportovní záležitostí, ale spíš chytrým a stylovým doplňkem pro každodenní nošení, pracovní schůzky i společenské akce. Což neznamená, že nefungují jako dobrý sporttester.
Jinak tedy mne poměrně negativně překvapila síla vibrací. I v nejslabší verzi jsou to otřesy poměrně silné – rozhodně ne diskrétní a zejména kovový náramek ještě zvyšuje chrastění hodinek při vibracích.
Displej typu AMOLED, v závislosti na modelu o velikosti 1,32 nebo 1,47 palce, nabízí vynikající čitelnost v jakýchkoliv světelných podmínkách. Maximální jas dosahuje hodnot až 3000 nitů a rozlišení 466 × 466 bodů v praxi znamená perfektně vykreslené ciferníky i detaily map nebo grafů během sportování či práce. Možnosti úprav ciferníků jsou široké, a díky podpoře Always-On funkci budete mít důležitá data vždy po ruce.
Párování s mobilní aplikací Huawei Health je jednoduché a aplikace se rychle zabydlí jak na Androidu, tak iOS. Přehledné uživatelské rozhraní nabízí bohaté statistiky nejen o denní aktivitě, ale také podrobné informace o zdravotním stavu. Zpočátku je trochu otravné, že každé aplikaci v hodinkách musíte udělit souhlas, i když jste ho již udělil třeba předchozímu modelu.
Z uživatelského pohledu je příjemná možnost vytvářet si vlastní tréninkové plány nebo využít galerie více než sta různých cvičení a sportů. Aplikace nabídne i instruktážní videa nebo individuální zdravotní a kondiční reporty včetně analýzy spánku, variability tepu a měření okysličení krve. Uživatel má k dispozici import/export tras, sledování tréninkového zatížení a Health Insights, které pomocí strojového učení doporučí úpravu životního stylu. Data lze propojit s dalšími platformami a nechybí ani možnost upravit notifikace či bezpečnostní funkce jako SOS kontakt nebo detekce pádu.
Hodinky samotné nabízí přesný monitoring fyzických aktivit včetně běhu, cyklistiky, plavání, golfu, lyžování a celé řady dalších disciplín – v nabídce je přes 100 sportovních režimů. U cyklistiky dokáže Watch GT6 vypočítat funkční prahový výkon (FTP) bez nutnosti drahého wattmetru. Připojení a správa externích senzorů (například hrudní pásy, wattmetry) probíhá pohodlně přes Bluetooth, což ocení pokročilí uživatelé.
Přesnost GPS i optického měření tepu je v testech na úrovni výrazně dražších modelů a většina naměřených hodnot se velmi blíží profesionálním zdravotním měřičům – například odchylka oproti hrudnímu pásu bývá necelý jeden tep za minutu. Nové datové obrazovky pro trailový běh zobrazují například aktuální sklon, vystoupané metry nebo tempo.
Sportovní funkce doplňuje sada pokročilých zdravotních senzorů (TruSense 6), které měří tep, okysličení krve, tělesnou teplotu, sledují možné arytmie i stav cévního systému a dokonce umožní měření EKG (v Pro verzi). Výsledkem je komplexní obrázek o zdravotním stavu, včetně upozornění na nestandardní hodnoty nebo výkyvy v denním režimu. Bonusem je funkce detekce pádu, která v případě potřeby odešle zprávu na zvolený kontakt.
Baterie a energetická optimalizace se řadí mezi největší trumfy hodinek. Model GT6 s 46mm pouzdrem zvládne v běžném režimu fungovat až tři týdny bez nabíječky, menší model pak minimálně týden až deset dní plné zátěže. Nabíjení probíhá bezdrátově a trvá jen krátkou dobu. Oceníte i optimalizace spotřeby díky chytrému řízení jasnosti a vypínání nepotřebných funkcí podle nastavení režimu.
Operační systém HarmonyOS zajistí svižný chod a rychlé reakce, nastavování je intuitivní i pro méně zkušené uživatele. Zprávy, hovory a notifikace z telefonu fungují spolehlivě, některá omezení zůstávají na straně iOS, u některých androidů je potřeba se ponořit ho hlubin oprávněních, aby to také začalo fungovat 100%. V praxi nejvíce chybí možnost bezkontaktního placení, větší výběr aplikací a pokročilejší správa hudby. Přesto jde o nástroj, který obstojí i v rukou konzervativnějších uživatelů.
K dokonalosti chybí jen placení kartou a aktivace GPS u většiny outdoorových sportů.
