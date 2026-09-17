Vyzkoušeli jsme: kameru DJI Osmo Nano

DJI rozšířilo kamerovou nabídku o Osmo Nano, modulární akční kameru s magnetickým uchycením a odděleným dokovacím modulem s displejem. Vyzkoušeli jsme ji v běžném provozu i při podvodním natáčení.
DJI Osmo Nano staví na dvoudílné konstrukci. Tělo samotné kamery váží 52 gramů, doplňkový modul Multifunctional Vision Dock s OLED displejem přidává dalších 72 gramů a extra baterii. Kamera využívá nový snímač 1/1,3 palce s dynamickým rozsahem až 13,5 clonové hodnoty, širokoúhlý objektiv se zorným polem 143 stupňů a clonou f/2,8.
Video zaznamenává až ve formátu 4K při 60 snímcích za sekundu, zpomalené záběry pak ve 4K při 120 snímcích za sekundu. Barevný profil 10bit D-Log M zachycuje přes miliardu barevných odstínů. Testovaná konfigurace Standard Combo měla kapacitu 128 gigabajtů, je na trhu dostupná i ve variantě s 64 gigabajty a každá varianta se dá navíc rozšířit o SD kartu.
Obrazová kvalita patří k nejsilnějším stránkám zařízení, a to jak na vzduchu, tak při podvodním natáčení. Fotografie i video pod hladinou zachycují detaily a barevnou hloubku, které u kamery této velikosti nejsou samozřejmostí. Jen je dobré před potápěním zvolit podvodní mód.
Vodotěsnost prověřená v moři
Samotné tělo kamery je vodotěsné do hloubky deseti metrů bez jakéhokoli dodatečného pouzdra, vyzkoušeli jsme to v praxi v moři a do osmi metrů kamera vydržela, níže jsem se už nedostal. Po konci šnorchlování stačilo kameru opláchnout sladkou vodou, aby nekorodovaly kontakty, které propojují kameru s displejem.
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Dokovací modul s displejem naopak vodotěsný není a nese pouze certifikaci IPX4, což značí ochranu proti stříkající vodě, avšak už nikoliv při ponoru. Rozdělení funkcí mezi vodotěsné tělo kamery a nevodotěsný dok je tak potřeba při plánování natáčení zohlednit, protože řadu nastavení lze volit jen pomocí displeje a je to mnohem pohodlnější.
Výdrž baterie těží ze spojení s dokem
Samotná kamera obsahuje baterii s kapacitou 530 miliampérhodin, dokovací modul přidává dalších 1300 miliampérhodin. V praxi výdrž dlouhodobě vystačí, zejména díky kombinaci obou zdrojů energie při připojení kamery k doku.
Podle specifikace DJI umožňuje plně nabitá sestava záznam až 200 minut videa v rozlišení 1080p při 24 snímcích za sekundu, rychlé nabíjení pak dobije kameru na 80 procent kapacity za 20 minut. Třeba právě pro celodenní běžné šnorchlování je sestava dostačující, a kdyby ne, lze dokovací stanici dabíjet při šnorchlování z nějaké powerbanky.
Magnetické uchycení
Magnetický systém ve mně vyvolával před testováním obavy, v praxi se však ukázal jako spolehlivý. Spojení mezi kamerou a dokem, mikrofonem a jednotlivými držáky je pevné a nehrozí neúmyslné odpojení během pohybu.
Jedinou výtku si zaslouží magnetická přezka určená pro nošení na šňůrce, jejíž tvar nekopíruje půdorys kamery. Přezka přes obrys těla kamery přečnívá, kamera se mi tak při nošení na šňůrce nedobře držela. Tvar té magnetické spony je nepochopitelně neergonomický, což je škoda, protože ostatní věci padnou do ruky jak ulité.
Externí mikrofon zvládne i podcast
Součástí balení je externí Bluetooth mikrofon, který se dá magneticky připnout třeba k oblečení, takže nemusíte jak trumpeta držet v ruce, což nyní často vidíme na sociálních sítích. Nabízí kvalitní záznam hlasu bez rušivých okolních zvuků. Mikrofon lze přes speciální konektor připojit i k mobilnímu telefonu, takže se hodí i mimo použití akční kamery, například při natáčení podcastů nebo rozhovorů, kde je čistota hlasového záznamu na prvním místě.
Aplikace DJI Mimo jako součást zážitku
Mobilní aplikace DJI Mimo funguje jako plnohodnotné rozhraní pro práci se záznamem. Po bezdrátovém připojení kamery aplikace nabízí okamžitý náhled záběrů a přímou úpravu nastavení, což se hodí zejména při připojení kamery k doku, kde displej slouží jako druhá obrazovka pro kompozici záběru.
Aplikace obsahuje editační šablony, díky kterým vzniká hotové video jediným dotykem, a rozšiřuje ho o tři profesionální barevné filtry, živé fotografie nebo automatické vyhlazení pleti v režimu Glamour efekty 2.0.
Zajímavou funkcí je sportovní dashboard, který synchronizuje data z hodinek Apple Watch, Garmin, Suunto, COROS nebo z FIT souborů třetích stran a vkládá je přímo do videa v podobě přehledného přehledu výkonu. Bezdrátový přenos záběrů do telefonu probíhá rychlostí až 80 megabajtů za sekundu díky podpoře Wi-Fi 6, takže i objemnější 4K klipy z kamery odcházejí bez zbytečného čekání.
DJI Osmo Nano je zkrátka multifunkční kamera, která přichází v balení s širokou paletou příslušenství, a ke kterému je možné ještě dokoupit další užitečnosti. Rozhodně si s ní vyhrajete a natočíte spoustu hezkých záběrů.
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