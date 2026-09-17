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Zebra Systems se kvůli sázce na umělou inteligenci přejmenovala. Nově je to Zebr.ai

Radan Dolejš
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zebr.ai Autor: Zebr.ai
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Zebra Systems se v polovině září kompletně proměnila. Z lokálního distributora s přidanou hodnotou (VAD) v segmentu kybernetické ochrany se chce stát globální AI-first společností s důrazem na rychlou adopci AI technologií.

Prvním krokem je změna názvu společnosti na Zebr.ai.

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Základem aktivit společnosti zůstává distribuce řešení kybernetické bezpečnosti od výrobců Acronis, GFI Software, N-able, Virtuozzo, Impossible Cloud, AST a Company (Un)Hacked. 

„Jsme prvním evropským distributorem, který se rozhodl se profilovat jako AI-first,“ řekl Zdeněk Bínek, zakladatel a ředitel společnosti Zebr.ai. „Důvodů je hned několik: naši vendoři včetně GFI Software, Acronis, N-able či AST aktuálně staví svá řešení okolo umělé inteligence (AI) a konsolidují počet svých distributorů jen na ty nejinovativnější. Navíc rosteme ve Spojených státech, kde uspěje jen moderní, globálně připravená značka, a připravujeme expanzi i na další trhy.“ 

Zebr.ai očekává, že díky globálnějšímu brandu a zaměření na AI bude schopna růst do dalších regionů a oslovovat nové zákazníky. Vedle dosavadních IT administrátorů a CIO manažerů se nyní otevírá cesta k oslovení nových pracovníků s rozhodovacími pravomocemi včetně výkonných ředitelů a finančních manažerů. Jedna platforma a jednotné sdělení napříč všemi trhy podpoří efektivnější komunikaci a urychlí růst firmy.

Pro partnery Zebr.ai, tedy resellery a MSP poskytovatele, tato změna znamená pozitivní posun směrem k efektivnějšímu využívání AI technologií a nabídce AI služeb koncovým zákazníkům. Zebr.ai nabídne balíčky umožňující partnerům využívat AI nejen pro vlastní automatizaci, ale také ji prodávat dále. AI Adoption program zase nabídne best practices v oblasti analytiky a skutečného nasazení AI do provozu a ucelenou AI platformu doplní vlastní inovační laboratoř AI Media Lab s VR a AI technologiemi.

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V současné době Zebr.ai již nabízí svým zákazníkům technologie kybernetické bezpečnosti s integrovanými funkcemi umělé inteligence, které pomáhají zlepšovat ochranu koncových zákazníků před kybernetickými útoky. 

Vedle toho také poskytuje AI řešení pro zvyšování produktivity, jako jsou e-mailový asistent Eloquens AI, digitální dvojče konkrétního pracovníka MyPersonas, a brzy toto portfolio doplní asistent určený ke sjednávání schůzek Adminio AI.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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