Vyzkoušeli jsme: lampu Govee Uplighter RGBICWW

Testovaný produkt Govee Uplighter RGBICWW je stojací chytrá lampa, která kombinuje elegantní, nenápadný design s velmi pokročilými světelnými možnostmi. Díky podpoře standardu Matter ji snadno přidáte do Apple Home, Google Home nebo Alexa a ovládáte ji mobilem i hlasem bez nutnosti dokupovat další hub.
Největší síla lampy je v aplikaci Govee Home. Ta nabízí prakticky nekonečné množství barevných variací – od jednoduchého zabarvení místnosti jedním odstínem až po složité barevné gradienty a dynamické efekty. Lampa umí různé režimy vlnění, dýchání, scénické osvětlení pro filmy, relax, soustředění nebo párty a samozřejmostí je i režim synchronizace s hudbou, kdy světlo reaguje na rytmus a mění barvy podle přehrávané skladby. Díky technologii RGBICWW dokáže každý úsek svítit jinou barvou, takže efekty působí mnohem živěji než u klasických RGB lamp.
Vedle barevných scén zvládá Govee Uplighter i plnohodnotné bílé světlo v odstínech od teplé po studenou bílou. Hodí se to jak na večerní, tlumené světlo před spaním, tak na běžné osvětlení místnosti nebo čtení. Teplotu barvy i jas si lze přesně doladit podle situace – můžete mít měkké teplé světlo pro relax i neutrální až studenější bílou pro soustředění nebo práci. Lampa tak není jen dekorativní prvek, ale i praktický zdroj světla pro každodenní použití.
Velkým bonusem oproti některým statickým sloupovým lampám je kloub, díky kterému lze hlavu lampy naklánět a směrovat světlo tam, kam zrovna potřebujete. Můžete ho poslat víc ke zdi pro nepřímé ambientní osvětlení, nasměrovat do kouta místnosti, nebo přiblížit k sobě při čtení. Tahle flexibilita výrazně rozšiřuje možnosti použití.
Aplikace umožňuje nejen detailní nastavení vzhledu světla, ale i automatizaci. K dispozici je časovač a plánovač scén – lampa se může sama rozsvítit ráno jemným bílým světlem, přes den fungovat jako běžné osvětlení, večer přepnout na teplý relaxační režim a v nastavený čas se automaticky zhasnout. Po chvíli máte pocit, že světlo žije podle vašeho denního rytmu a nemusíte na nic myslet.
Pokud máte doma další produkty Govee – LED pásky, světelné panely nebo jiné lampy – můžete je v aplikaci propojit a nechat je pracovat společně. Celá místnost pak sdílí stejné scény, barvy a efekty, případně reaguje synchronně na hudbu. Výsledkem je dojem jednotného, promyšleného světelného systému místo směsi různých žárovek.
Design lampy je štíhlý a moderní, snadno zapadne k pohovce, do rohu obýváku nebo ložnice. Nepřímé svícení směrem ke stropu je příjemné na oči, neoslňuje a díky možnosti směrování si vždy doladíte, jak moc má být světlo výrazné.
Pokud hledáte stojací lampu, která zvládne jak atmosférické osvětlení, tak praktické každodenní svícení, je to velmi povedená volba.
