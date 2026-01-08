Computertrends  »  Vyzkoušeli jsme: multifunkční svítilnu a powerbanku Sandberg Survivor Lantern All-In1 10000

Vyzkoušeli jsme: multifunkční svítilnu a powerbanku Sandberg Survivor Lantern All-In1 10000

Testovaný produkt představuje typický příklad multifunkčního zařízení určeného pro outdoorové aktivity a krizové situace. V jednom těle kombinuje lucernu, ruční svítilnu, powerbanku s kapacitou 10 000 mAh, FM rádio, solární panel a ruční dynamo, doplněné o survival prvky jako SOS funkci, sirénu, kompas a karabinu.

Nejde o ultralehký high-tech gadget, ale o robustní kus vybavení, který nachází uplatnění tam, kde je prioritou soběstačnost a spolehlivost před komfortem a špičkovými parametry.

Jako světelný zdroj funguje produkt prakticky. Lucerna dokáže osvítit stan, menší místnost nebo přístřešek, zatímco boční svítilna se hodí pro práci na jednom místě při opravách, hledání věcí nebo pohybu po objektu. Při rozumném nastavení jasu poskytuje mnoho hodin svícení. Nejde o výkonný reflektor srovnatelný se silnými LED svítilnami, ale o praktické a použitelné světlo pro běžné noční činnosti.

Powerbanka slouží primárně jako nouzový zdroj energie, nikoli jako cestovní nabíjecí stanice. Kapacita 10 000 mAh reálně vystačí na jedno plné nabití moderního telefonu s určitou rezervou, pokud baterie lucerny není současně využívána na maximum. Pro scénáře typu vypnutá elektřina s potřebou dobít rychle telefon na krátký hovor, napsání zprávy nebo kontrolu mapy poskytuje solidní zálohu. Na delší expediční využívání telefonu, GPS, fotoaparátu nebo nabíjení více zařízení současně je vhodnější kombinace velké samostatné powerbanky a výkonnějšího solárního panelu.

Právě totiž solární panel je tady spíše na ozdobu a opravdovou nouzi. Solární panel a dynamo fungují jednoznačně jako záložní, nikoli hlavní zdroj energie. Solární panel je malý a postačuje na velmi pomalé dobíjení a udržování baterie při životě, pokud je zařízení přes den vystaveno silnému slunečnímu záření. V krizovém scénáři jde přesně o typ funkce, která prodlužuje výdrž celého systému. Dynamo představuje řešení poslední instance, fyzicky náročné na obsluhu. Několik minut točení kličkou poskytne energii na pár minut svícení nebo krátký telefonní hovor. V situaci, kdy už není k dispozici žádná jiná energie, to znamená rozdíl mezi úplnou tmou bez spojení a alespoň minimální funkčností.

FM rádio tvoří jednu z nejcennějších součástí z pohledu krizové připravenosti. Kvalita zvuku je v tomto kontextu druhořadá, podstatná je možnost přijímat zprávy, varování a informace o počasí bez plýtvání baterií telefonu a bez závislosti na mobilních datech. V katastrofických scénářích jako blackout, povodně, větrné kalamity nebo dlouhodobý výpadek mobilních sítí představuje jednoduché FM rádio s vlastní baterií a nezávislým dobíjením mnohem spolehlivější řešení než smartphone.

V nenadálých katastrofách a krizových situacích produkt nabízí největší přidanou hodnotu. V domácnosti nachází místo v krizovém kufříku nebo na jasně definovaném místě, odkud je rychle dostupný. Při výpadku proudu stačí sáhnout po jednom kusu vybavení a okamžitě je k dispozici světlo, rádio a nouzová energie pro telefon bez nutnosti hledat čelovku, powerbanku a rádio zvlášť.

Při delším blackoutu, povodni nebo větrné kalamitě umožňuje udržet minimální komfort: večer světlo, přes den solární dobíjení, průběžné zprávy z rádia a telefon pouze na podstatnou komunikaci. Vše ze jednoho zařízení, které lze napájet i ručně.

V evakuačním batohu produkt pokrývá jedním předmětem čtyři klíčové kategorie: světlo, energii, přístup k informacím a základní signalizaci prostřednictvím SOS funkce a sirény. V okamžiku, kdy zbývají minuty na odchod z domu, odpadá nutnost skládat několik různých zařízení. Tato konsolidace funkcí může v časovém stresu představovat zásadní výhodu.

Při cestování mimo civilizaci, ať už jde o off-grid pobyt v autě, karavanu, na chatě bez elektřiny nebo v základním táboře, funguje jako záložní uzel. V automobilu může ležet měsíce v zavazadlovém prostoru a při nočních problémech mimo zástavbu poskytne světlo, rádio i možnost dobít telefon nezávisle na stavu autobaterie. Pro treky, kde záleží na každém gramu, není ideální jako hlavní světlo, ale jako lucerna do základny nebo refugia ano, zvláště při kalkulaci s možností vyčerpání energie v klasických powerbankách.

Pro dlouhodobější pobyt mimo civilizaci v řádu několika týdnů v odlehlých oblastech produkt funguje jako záloha záloh. Primárně je vhodné spoléhat na větší solární panel a seriózní powerbanky, ale toto zařízení představuje poslední pojistku, která bude fungovat i při selhání ostatních zdrojů energie. Možnost ručního dobíjení a integrované rádio z něj činí právě ten kus vybavení, který se vytáhne, když už nic jiného nezbývá.

 

