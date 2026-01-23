Vyzkoušeli jsme: notebook Lenovo ThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition

Když se mění ikonické produkty, je to buď smutná cesta směrem k úpadku nebo start ke světlejším zítřkům.
Notebook Lenovo ThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition bude spíš ta druhá varianta, když naznačuje nový směr pro legendární řadu ThinkPad. Lenovo se v tomto případě odklání od tradičního pracovního „tankového“ konceptu a míří k tenkému prémiovému ultrabooku, který má ambici stát se alternativou k zavedeným designovým etalonům. Výsledek působí promyšleně, současně však přináší několik kompromisů, se kterými je třeba počítat.
Hliníková konstrukce s využitím recyklovaných materiálů působí pevně a kvalitně. Zpracování odpovídá standardu vyšší třídy – nic nevrže, víko i základna drží tvar a notebook budí dojem dlouhodobé odolnosti. Hmotnost kolem 1,4 kg a tenký profil znamenají, že zařízení se v běžném batohu nebo tašce nosí bez větších problémů.
Nejvýraznější koncepční změnou celého modelu je absence TrackPointu. Z ikonické červené tečky uprostřed klávesnice se stala čistě historická vzpomínka; její roli přebral velký skleněný haptický touchpad. Ten funguje přesně, plocha je dostatečně rozměrná a haptická odezva je nastavená citlivě. Konzervativní uživatelé zvyklí na TrackPoint však musí počítat s tím, že změna ovládání kurzoru bude vyžadovat přechodné období – a ne pro každého bude vítaná.
Klávesnice si naopak uchovává hlavní přednosti, kvůli nimž byly ThinkPady dlouhodobě ceněné. Zdvih 1,35 mm, jistá mechanika a odolnost proti polití (do klávesnice můžete beztrestně rozlít až půl litru tekutiny) zajišťují komfortní psaní i při delších pracovních blocích. V praxi se chová tak, jak se od firemního notebooku této kategorie očekává – bez překvapení, ale spolehlivě.
Displej představuje jednu z největších předností tohoto modelu. OLED panel (15,3″) s rozlišením 2,8K a obnovovací frekvencí 120 Hz nabízí velmi vysoký kontrast, černou černou a plynulý obraz při posouvání i práci s okny. Pokrytí barevného prostoru DCI-P3 na 100 % a tovární kalibrace X-Rite cílí na uživatele, kteří pracují s fotografiemi či videem, a umožňují spolehlivější práci s barvami. Jas kolem 500 nitů postačuje pro kancelářské prostředí i práci v ostřejších světelných podmínkách, certifikace pro snížení modrého světla pak přispívají k pohodlnějšímu dlouhodobému používání.
Výkon procesor je nastaven tak, aby pokryl typické scénáře profesionálního používání – kancelářský multitasking, práci s dokumenty, tabulkami a lehčí grafické či kreativní úlohy. V těchto situacích se zařízení chová plynule a bez nápadných propadů výkonu. Pro náročné 3D aplikace nebo profesionální práci s videem by bylo vhodnější hledat řešení s dedikovanou grafikou, tento model míří spíše na „office + kreativní lehčí mix“.
Baterie s kapacitou 80 Wh poskytuje v praxi zhruba 10–12 hodin běžné práce, což je s ohledem na výbavu a typ panelu solidní hodnota. Uživatel, který převážně pracuje s kancelářskými aplikacemi, webem a občasnými videohovory, se obvykle vejde do jednoho pracovního dne bez nutnosti nabíjení.
Webkamera s rozlišením 8 Mpx a podporou 4K patří ve firemním segmentu k nadstandardu. Obraz při videokonferencích je ostrý a dostatečně detailní, což ocení zejména se ti, se kterými trávíte podstatnou část dne v online schůzkách. Čtyřkanálový zvuk s Dolby Atmos zajišťuje čistý přednes pro hovory i multimédia; nelze jej srovnávat s externí audio sestavou, ale v rámci kategorie jde o nadprůměr.
Operační paměť LPDDR5× s kapacitou 32 GB je z hlediska současných firemních scénářů dostatečná, fixní provedení však definitivně uzavírá možnost budoucího rozšíření. Uživatel, který si tento model pořídí, by proto měl předem zvážit své dlouhodobé potřeby. Konektorová výbava ve složení dvou Thunderbolt 4, jednoho USB-A, HDMI 2.1 a audio jacku pokryje většinu běžných situací, u některých profesí však může chybět integrovaná čtečka SD karet.
Bezpečnostní výbava spojuje čtečku otisků prstů v tlačítku napájení, infračervenou kameru pro přihlášení přes Windows Hello a platformu ThinkShield. Z hlediska firemního nasazení splňuje notebook obvyklé standardy – jak z pohledu fyzického zabezpečení, tak správy a ochrany dat.
Aura Edition doplňují základní výbavu o několik praktických softwarových prvků. Smart Share má usnadňovat přenos obsahu z telefonu Motorola na počítač, inteligentní režimy pro výkon a pohodlí zase v pozadí upravují chování systému podle aktuální zátěže. Tyto funkce nejsou zásadním důvodem pro pořízení zařízení, ale v každodenním provozu mohou představovat mírné, avšak reálné zlepšení komfortu.
Cena ThinkPadu X9 15 Gen 1 Aura Edition jej jednoznačně řadí do prémiového segmentu. Tomu odpovídá jak kvalita zpracování a displeje, tak důraz na bezpečnost a firemní funkce. Zákazník, který hledá elegantní a mobilní pracovní nástroj a akceptuje absenci TrackPointu a nerozšiřitelnou paměť, získá vyvážený ultrabook s dlouhodobě použitelnou výbavou.
Pokud byste chtěli vědět, jak by nový laptop Lenovo vypadal ve vaší kanceláři, můžete si na tomto odkazu vyzkoušet rozšířenou realitu.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.