Vyzkoušeli jsme: powerbanka Sandberg Magnet Wireless Powerbank 5000 ALU

Vyzkoušeli jsme: powerbanka Sandberg Magnet Wireless Powerbank 5000 ALU

Radan Dolejš
Dnes

Sandberg nabíječka Autor: Sandberg

Sandberg Magnet Wireless Powerbank 5000 ALU je kompaktní powerbanka, která cílí hlavně na uživatele smartphonů s podporou magnetického bezdrátového nabíjení. 

Kovové tělo je tenké, pevné a lehké, takže powerbanku snadno schováte do kapsy nebo batohu. Zpracování působí solidně, povrch je odolný vůči otiskům i drobným škrábancům. Ale pozor, alu povrch neznamená, že má nějakou zvýšenou odolnost, nešťastný pád z výšky na hranu ji zabije, stejně jako jakoukoliv jinou podobnou externí baterku.

Hlavní výhoda spočívá v možnosti bezdrátově nabíjet telefon standardem Qi o výkonu až 15 W. Powerbanka má magnetickou plochu, takže drží bezpečně nejen na MagSafe iPhonech, ale – dnešní nové modely jako Google Pixel 10 – mají také integrované magnety, takže přichycení funguje perfektně i na nich. 

Nabíjení bezdrátově je rychlé, pokud vaše zařízení podporuje odpovídající výkon Qi. Pro nabíjení kabelové lze využít USB-C port s podporou rychlonabíjení až 20 W. ¨

Kapacita 5000 mAh už dnes nepřekvapí – vystačí maximálně na jedno plné dobití mobilu a něco málo navíc. Powerbanka se dobíjí přes USB-C. Magnetická fixace při pohybu drží spolehlivě.

Hlavní slabinou je kapacita, která znamená spíš záchranný zdroj než baterii na delší cesty, a nemožnost nabíjet více zařízení současně. Bezdrátové nabíjení je zároveň pomalejší než kabelové. Komu je kapacita malá, výrobce nabízí i zcela stejnou, jen s dvojnásobnou kapacitou. 

Powerbanku doporučím pro majitele iPhonů s MagSafe nebo moderních Androidů, kteří ocení kompaktnost a magnetické bezdrátové nabíjení. Pokud potřebujete větší kapacitu nebo chcete dobíjet více zařízení naráz, vyplatí se rozhlédnout po větší variantě.

 

