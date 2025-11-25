Vyzkoušeli jsme: powerbanku Sandberg Survivor Powerbank 10000 PD30W

Sandberg Survivor Powerbank 10000 PD30W je outdoorová powerbanka navržená pro náročnější situace. Kompaktní rozměry (11,5 × 6 × 2,6 cm) a nízká hmotnost kolem 208 g z ní dělají praktického společníka na výpravy, treky nebo kempování. Tělo je odolné, pogumované a zesílené v rozích, powerbanka nevykazuje tendenci k poškození při běžném i tvrdším používání v přírodě. Odolnost IP65 znamená ochranu proti prachu i vodě v podobě deště nebo spršky, nikoli však ponoření. Na vandr ale ochrana úplně dostačující.
Kapacita zařízení je 10 000 mAh a výkon na USB-C portu činí až 30 W díky technologii PD (Power Delivery), což umožňuje rychlé nabíjení většiny telefonů nebo tabletů. Přes port USB-A lze nabíjet další elektroniku, která je poněkud staršího data výroby.
Powerbanku lze jednoduše dobít přes USB-C vstup – doba nabíjení z úplného vybití závisí na použitém adaptéru a pohybuje se běžně dvou až do čtyř hodin. Indikace stavu baterie je řešena LED diodami, což je plně dostačující pro rychlou kontrolu dostupné energie i v terénu.
Silnou stránkou je také integrovaná LED svítilna s uváděným dosvitem 12–15 metrů, která zvyšuje užitnou hodnotu powerbanky při nočních přesunech nebo v nouzových situacích. Ušetříte místo v batohu za obyčejnou baterku. Manipulace i ovládání je jednoduché, bez jakýchkoli zbytečných funkcí či aplikací.
Porty jsou chráněné robustními gumovými krytkami pro zachování zvýšené odolnosti. Je to trochu nepraktické při nabíjení, ale zase to právě takové detaily dělají z nabíječky odolný produkt.
Z hlediska využitelnosti v outdoorovém prostředí je tato powerbanka vhodná pro krátkodobé akce i každodenní použití mimo civilizaci. Kapacita vystačí na dvě plná nabití běžného chytrého telefonu, v závislosti na konkrétním modelu a okolnostech. Pro vícedenní expedice je to spíše základ, pro jednodenní výlety nebo jako záložní zdroj energie velmi praktické řešení.
