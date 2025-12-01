Vyzkoušeli jsme: přenosný disk Kioxia Exceria Plus G2 Portable SSD

Testovaným zařízením je kompaktní externí SSD zaměřený na uživatele, kteří potřebují rychlé a přenosné úložiště pro práci s většími objemy dat – typicky pro foto, video, zálohy a přesuny dat mezi různými zařízeními.
Kovové tělo o rozměrech 72 × 40 × 11,8 mm a hmotnosti zhruba 42 gramů působí robustně, ale disk je výrazně menší a lehčí než předchozí generace, takže patří k těm, které se opravdu nosí „jen tak“ v kapse nebo v brašně u notebooku, aniž by překážel.
Z hlediska výkonu patří Kioxia Exceria Plus G2 v USB 3.2 Gen 2 třídě (10 Gb/s) k lepšímu průměru až nadprůměru. Oficiálně udávané sekvenční rychlosti až 1050 MB/s pro čtení a 1000 MB/s pro zápis nejsou jen čistě teoretická čísla – v reálném použití se k nim lze za vhodných podmínek (správný port, velké sekvenční soubory) reálně přiblížit. Důležité je, že disk si vysoký výkon dokáže udržet i při delších sekvenčních zápisech a k poklesu rychlosti vlivem zahřívání nedochází okamžitě po pár gigabajtech, ale až po delší kontinuální zátěži.
Hliníkový obal zde plní dvě role – chrání mechanicky a zároveň funguje jako pasivní chladič. Disk splňuje testy podle MIL‑STD‑810H (pád z výšky 122 cm na ocel s betonem pod ní, opakovaně na různé hrany, rohy a plochy), takže zvládne běžné reálné používání mimo kancelář. Na druhé straně je potřeba počítat s tím, že se při zátěži citelně zahřívá a dává smysl respektovat doporučení výrobce: nepřikrývat, nestrkat do těsných, neodvětrávaných prostor a nechat ho po práci vychladnout.
Silnou stránkou Kioxia Exceria Plus G2 je univerzální kompatibilita a výbava v balení. K dispozici jsou kapacity 500 GB, 1 TB a 2 TB. Disk je určen pro použití s Windows 10/11, macOS (od Big Sur po současné verze), iOS a iPadOS (na zařízeních s USB‑C), Androidem i herními konzolemi PlayStation 4/5 a Xbox Series X/S, vždy samozřejmě s tím, že může být potřeba upravit formát souborového systému podle dané platformy.
V balení jsou dva kabely – USB‑C–A a USB‑C–C, oba v délce kolem 30 cm – takže není nutné řešit redukce, a je možné disk použít se staršími PC i novými notebooky, tablety a telefony.
Za zmínku stojí také bezpečnostní výbava. Disk podporuje hardwarové šifrování AES‑256 podle standardu TCG Opal 2.01 a přes software SSD Utility lze nastavit heslo, spravovat základní parametry a sledovat opotřebení. Pro profesionálnější nasazení je to praktická kombinace: šifrování běží přímo v disku, nezatěžuje CPU hostitelského zařízení a nevyžaduje speciální řešení třetích stran.
Kioxia Exceria Plus G2 dává smysl zejména v prostředí, kde je standardem USB 3.2 Gen 2 – typicky běžné notebooky, pracovní stanice a konzole. Ve srovnání s rychlejšími 20Gb/s nebo Thunderbolt/USB4 externími SSD nebude nejrychlejší absolutně, ale nabízí dobře vyvážený mix: kompaktní rozměry, slušný a stabilní výkon, robustní konstrukci, širokou kompatibilitu a integrované šifrování, doplněné o tříletou záruku.
Pro nasazení typu „mobilní pracovní disk“ – střih materiálu na cestách, přenášení projektů mezi více stroji, rozšíření úložiště konzole – jde o rozumnou, technicky solidní volbu bez výrazných slabin.
